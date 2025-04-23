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Şimşek, New York’ta yatırımcılarla buluştu

Şimşek, New York’ta yatırımcılarla buluştu

04:0023/04/2025, Çarşamba
G: 23/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Mehmet Şimşek
Mehmet Şimşek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek; G20, IMF ve Dünya Bankası Bahar toplantıları kapsamında bulunduğu ABD’de, New York temaslarını tamamladı. Türkiye-ABD İş Konseyi ve Citi Group tarafından düzenlenen yatırımcı toplantısına katılan Şimşek, ağırlıklı olarak portföy yatırımcılarından oluşan bir grupla buluştu.


25'TEN FAZLA ÜST DÜZEY TEMSİLCİ İLE GÖRÜŞTÜ

Yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği toplantıya, varlık büyüklüğü 4 trilyon doları aşan 25’ten fazla farklı kuruluştan üst düzey temsilciler katıldı. Şimşek, dünyanın önde gelen üç büyük kredi derecelendirme kuruluşunun üst düzey yöneticileriyle de ayrı ayrı değerlendirme toplantıları gerçekleştirdi. Citi Group Yönetim Kurulu Başkanı John Dugan ile de görüşen Şimşek’in New York temaslarına Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da eşlik etti.


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