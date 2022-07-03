​Sıra sözleşmeliler ve EYT’lilerde

MEHMET GÜNEY

Kamuda çalışan yaklaşık 700 bin sözleşmeli personelin ve milyonlarca EYT’linin merakla beklediği düzenlemelerin yıl bitmeden tamamlanması planlanıyor.

Ara zamdan sonra açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Listenin ilk sırasında sözleşmeliler var. Sonra EYT de var. Bu sorunlar halledilecek. Bu önümüzdeki sorunların hepsini çözeceğiz" demişti. Kamuda çalışan binlerce sözleşmeliyi ilgilendiren düzenlemenin sonbaharda tamamlanıp yasalaşması bekleniyor.

FARKLI FORMÜLLER MASADA YER ALIYOR

Ön çalışmaların başladığı EYT’liler ile ilgili de çeşitli formüller üzerinde çalışmalar yapılıyor. EYT kapsamında olanlar 1999’daki değişikliğin geçmişe dönük uygulamasına son verilmesi ve yaş şartını beklemeden emekli olmayı talep ediyor. Formüller arasında kademeli olarak emekli formülü öne çıkarken primlerin hesaplanması yapılacak, 1999 yılı öncesi sigortalı olanlar ve 99 sonrası işe başlayıp emekli olabilecekler belirlenecek. Yapılan çalışmalardan sonra yasa yıl bitmeden TBMM’nin gündemine sunulacak.

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