Ekonomi Sıra sözleşmeliler ve EYTlilerde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sıra sözleşmeliler ve EYT’lilerde

Asgari ücrete verilen yüzde 30’luk ara zamdan sonra sıra EYT ve sözleşmelilere geldi. Yaz ayında listenin ilk sırasında olan sözleşmeliler ve EYT ile ilgili çalışmaların yapılması ve ekim ayında Meclis'in açılması ile birlikte gündeme girmesi bekleniyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Sıra sözleşmeliler ve EYT’lilerde
Arşiv.

MEHMET GÜNEY

Kamuda çalışan yaklaşık 700 bin sözleşmeli personelin ve milyonlarca EYT’linin merakla beklediği düzenlemelerin yıl bitmeden tamamlanması planlanıyor.

Ara zamdan sonra açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Listenin ilk sırasında sözleşmeliler var. Sonra EYT de var. Bu sorunlar halledilecek. Bu önümüzdeki sorunların hepsini çözeceğiz" demişti. Kamuda çalışan binlerce sözleşmeliyi ilgilendiren düzenlemenin sonbaharda tamamlanıp yasalaşması bekleniyor.

FARKLI FORMÜLLER MASADA YER ALIYOR

Ön çalışmaların başladığı EYT’liler ile ilgili de çeşitli formüller üzerinde çalışmalar yapılıyor. EYT kapsamında olanlar 1999’daki değişikliğin geçmişe dönük uygulamasına son verilmesi ve yaş şartını beklemeden emekli olmayı talep ediyor. Formüller arasında kademeli olarak emekli formülü öne çıkarken primlerin hesaplanması yapılacak, 1999 yılı öncesi sigortalı olanlar ve 99 sonrası işe başlayıp emekli olabilecekler belirlenecek. Yapılan çalışmalardan sonra yasa yıl bitmeden TBMM’nin gündemine sunulacak.

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