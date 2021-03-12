Şirket araçları e-Devlet'te üzerinden takip edilebilecek

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Araçlarım bütünleşik hizmeti' artık tüzel kişiler için de hizmet vermeye başladı. Tüzel kişiler araçlarına ait, vergi, ceza ve muayene gibi gerekli olabilecek tüm bilgileri tek sayfa üzerinde görüntüleyebilirler" denildi.

HGS ve OGS sorgulamaları tek sayfada

Şirket araçlarının, sigorta bilgileri, eksper atama durumları, kasko ve trafik poliçeleri, araç muayenesi kayıtları, araç muayene randevuları ve durumları, köprü ve otoyol geçişleri ile ihlalleri, otoparka çekilen araçları, HGS ve OGS sorgulamaları ile ihlalleri de tek sayfa üzerinden görüntülenebilecek.

📢Araçlarım bütünleşik hizmeti artık tüzel kişiler için de hizmet vermeye başladı.

Tüzel kişiler araçlarına ait;

📌Vergi,

📌Ceza,

📌Muayene gibi gerekli olabilecek tüm bilgileri tek sayfa üzerinde görüntüleyebilirler.



Hizmet Bağlantısı➡️ https://t.co/JtaaKWIt4K pic.twitter.com/GpdNTO6lvV REKLAM March 12, 2021

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