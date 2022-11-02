Ekonomi Şişecamdan 9 ayda 5 milyar TL yatırım
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Şişecam’dan 9 ayda 5 milyar TL yatırım

Şişecam'ın bu yılın 9 ayında toplam yatırımları 5 milyar TL, ihracatı da 871 milyon dolar oldu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şişecam'ın Ocak-Eylül 2022'de konsolide net satışları 66,2 milyar TL seviyesine ulaştı. Şişecam'ın bu dönemde toplam satışları içerisinde uluslararası satışlarının payı yüzde 63 seviyesinde gerçekleşirken, toplam yatırımları 5 milyar TL, ihracatı da 871 milyon dolar oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şişecam’dan 9 ayda 5 milyar TL yatırım
Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici

Şişecam'ın bu yılın 9 ayında toplam yatırımları 5 milyar TL, ihracatı da 871 milyon dolar oldu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şişecam'ın Ocak-Eylül 2022'de konsolide net satışları 66,2 milyar TL seviyesine ulaştı. Şişecam'ın bu dönemde toplam satışları içerisinde uluslararası satışlarının payı yüzde 63 seviyesinde gerçekleşirken, toplam yatırımları 5 milyar TL, ihracatı da 871 milyon dolar oldu.

4,3 MİLYON TON CAM ÜRETİMİ

Şirket 9 ayda 4,3 milyon ton cam, 3,6 milyon ton soda külü ve 3,4 milyon ton endüstriyel ham madde üretimi gerçekleştirdi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, hem dünyada hem de Türkiye'de makroekonomik ve jeopolitik dalgalanmaların hüküm sürdüğü 2022'nin, içinde barındırdığı tüm bu zorluklara rağmen Şişecam'ın dönüşüm gücü, sürdürülebilir değer oluşturan yatırım ve uygulamalarıyla hedeflerine başarıyla yürümeye devam ettiği bir yıl olduğunu belirtti. Türkiye'den yapılan ihracat ile Türkiye dışı üretimden satışlarının toplamını ifade eden uluslararası satışlarının konsolide satışlar içindeki payının yüzde 63 seviyesinde olduğunu bildiren Elverici, şunları kaydetti: "Şişecam, yılın ilk 9 ayında önemli yatırımlar hayata geçirdi. Temmuz ayında duyurduğumuz işletme sermayesi dahil 185 milyon avro değerinde bir yatırımla Tarsus OSB'de yıllık 180 bin ton kapasiteli buzlu cam fırını ve yılda 20 milyon metrekare kapasiteli enerji camı işleme hattının tamamlanması için çalışıyoruz. Bu yeni yatırımımızla enerji camları sektöründe ortaya çıkabilecek arz açığını kapatmayı ve ihracat fırsatlarını değerlendirerek ekonomiye katkıda bulunmayı hedefliyoruz."

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