Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Son 1 yılda 37 ton e-atığı dönüştürdü

Son 1 yılda 37 ton e-atığı dönüştürdü

04:003/06/2026, Çarşamba
G: 3/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
“Dünya İçin Lazım” projesi bir yılı geride bıraktı.
“Dünya İçin Lazım” projesi bir yılı geride bıraktı.

Vodafone’un e-atıkların geri dönüştürülmesi için WWF-Türkiye ve Habitat Derneği iş birliğiyle başlattığı “Dünya İçin Lazım” projesi bir yılı geride bıraktı.

Bu süreçte 37 tonu aşkın e-atık geri dönüşüme kazandırılırken, projeye destek veren gönüllü sayısı 500’ü, doğayı koruma eğitimleriyle ulaşılan kişi sayısı ise 75 bini aştı.

Projenin ikinci yılında 650 gönüllü eğitmen ile 68 bin çocuğa daha ulaşılması ve 50 ton e-atığın geri dönüşüme kazandırılması hedefleniyor.  Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel,  “Projemizin ölçülebilir sosyal değerini de hesapladık. Buna göre, projemize yapılan her 1 TL’lik yatırım 4,56 TL’lik sosyal değer üretti” dedi. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ise, “Projemize destek veren tüm Vodafone’lu müşterilerimiz Yanımda uygulaması üzerinden form doldurarak e-atıklarını bağışladıktan sonra 5 GB hediye kazandı. Türkiye’nin dört bir yanındaki 760 mağazamızın tamamında aktif olarak e-atık topladık. Bir yılda topladığımız toplam 37 ton atığın 32 tonu mağazalarımızdan geldi” ifadesini kullandı.



#Vodafone
#Ekonomi
#geri dönüşüm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS’ye girecek öğrenciler dikkat: LGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı, saat kaçta yayımlanacak? İşte son durum