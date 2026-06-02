EYT sonrası flaş tablo: 23 milyon çalışana 58, 60 ve 65 yaş detaylı kritik takvim

65 YAŞ SINIRI GENİŞLİYOR

Sistemde en dikkat çeken başlık ise 65 yaş sınırı. Özellikle son yıllarda çalışma hayatına girenler için bu yaş giderek daha yaygın hale geliyor.

2020 ve sonrası işe başlayan Bağ-Kur ve memur erkekler için 65 yaş

2021 sonrası başlayan kadınlar için de 65 yaş şartı uygulanıyor

SSK’lılarda ise 65 yaş uygulaması daha geç devreye giriyor. 2024 sonrası işe başlayan erkekler ve 2028 sonrası başlayan kadınlar için bu sınır geçerli olacak.