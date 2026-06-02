Bakan Uraloğlu: Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı küresel bağlantısallığın geleceğini şekillendiren stratejik bir girişimdir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan'ın birlikte ortaya koyduğu ulaştırma vizyonunun, yalnızca üç ülkenin değil, Asya ile Avrupa arasındaki bağlantısallığın geleceği bakımından büyük önem taşıdığını belirterek, "Orta Koridor ve onun önemli bir parçası olan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demir Yolu Hattı, yalnızca bölgesel ulaştırma projesi değil, küresel bağlantısallığın geleceğini şekillendiren stratejik girişimdir." dedi.
Bakan Uraloğlu, Gürcistan'da BTK Demir Yolu'nun Tam Kapasiteyle İşletmeye Alınmasının Resmi Sembolik Açılış Töreni'ne katıldı.
Uraloğlu, Gürcistan kesimindeki altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla hattın daha etkin ve verimli işletilmesi bakımından yeni bir aşamaya geçildiğine dikkati çekerek, bu gelişmenin Bakü-Tiflis-Kars'ın Orta Koridor'daki rolünü daha da güçlendireceğine inandıklarını ifade etti.
Son yıllarda kritik su yollarında yaşanan gelişmeler, tedarik zincirlerinde meydana gelen aksaklıklar ve uluslararası ticaret ağlarında ortaya çıkan kırılganlıkların önemli bir gerçeği gösterdiğini anlatan Uraloğlu, şöyle devam etti:
"Dünya BTK Demir Yolu Hattı'nın kapasitesine değil performansına bakıyor"
Uraloğlu, 21'inci yüzyılda ülkelerin rekabet gücünün yalnızca üretim kapasiteleriyle değil, küresel bağlantısallık ağlarına ne kadar güvenilir şekilde entegre olduklarıyla da ölçüleceğini dile getirerek, "Bu nedenle Orta Koridor'un başarısı yalnızca altyapı yatırımlarıyla değil, düzenli yük akışları, operasyonel uyum ve güvenilir hizmet anlayışıyla mümkün olacaktır." ifadesini kullandı.
Dünyanın BTK Demir Yolu Hattı'nın kapasitesine değil, performansına baktığını bildiren Uraloğlu, şöyle konuştu:
İstanbul Boğazı üzerinden Asya ile Avrupa arasındaki demir yolu yük taşımacılığı kapasitesini önemli ölçüde artıracak INRAIL Projesi üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirten Uraloğlu, proje tamamlandığında, iki kıta arasında yük trenleri için yeni ve 24 saat hizmet veren kesintisiz demir yolu bağlantısının sağlanacağını söyledi.
Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan olarak bölgede bağlantısallığı güçlendirmeyi, ticareti kolaylaştırmayı ve halkların refahına katkı sunmayı ortak hedef olarak gördüklerine dikkati çeken Uraloğlu, projede emeği geçenlere teşekkür etti.