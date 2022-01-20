Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Diğer bakanlıklarla ilgili çalışmalarımızı başlattık, bitireceğiz. Mayıs’ta Meclis’te. Kurumlar arası görüşme, teknik çalışma yapılıyor. Şubat’ta size bir açıklama yapılabilir." dedi.

Bilgin, sözlerini şöyle sürdürdü;

Dört meslek grubu ama başka statüler de var. Avukatlar var, kurumlarda çalışan hukukçular var, il müdürleri, diyelim ki sağlık il müdürü. Statüleri yeniden adil bir şekilde çalışıyoruz belirgin bir şey yok ama o düzenlemeyi yapacağız.

'En adil düzenlemeyi yapıyoruz'

Adalet duygusunu zedelemeyen bir düzenleme yapmak istiyoruz. Diyelim ki il müdürü 3600 ona bağlı bir memur 3600 olmaz. Bu düzenlemeyi yapacak daha kapsamlı statüler arasındaki farklılaşmayı koruyan 3600 diyoruz ama onların dışında farklı rakamlarda ek göstergelere koyabiliriz. İl müdürü 3600, ona bağlı olanı da 3600 yapıyoruz, bu olmaz.

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Meclis’ten çıktıktan sonra yürürlüğe girecek. Biz en adil düzenlemeyi yapıyoruz. Alternatif maliyetler var. Biz onları teke indirmeye çalışıyoruz, en uygun optimum bir noktada buluşarak düzenlemeyi yapacağız.

Kamu işçilerine ek zam

Biz enflasyon farkını işçilerimize de taahhüt ettik. Yüzde 2,5 fark günü geldiği zaman belli olur."