Ekonomi Fed faizi üst üste beşinci kez artırdı
DÜNYA EKONOMİSİ

Fed faizi üst üste beşinci kez artırdı

ABD Merkez Bankası (Fed), faizi 75 baz puan artırarak %3-3,25 aralığına yükseltti. Fed üst üste beşinci kez faiz artırımına giderken ekonomistler kasım ayında 50 baz puanlık bir artış daha bekliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika! Fed faiz kararını açıklamadı mı? Fed faizi kaç olarak açıkladı? Fed kararı sonrası dolardaki son durum: düştü mü, çıktı mı?
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Tüm dünyanın merakla beklediği Amerikan merkez bankasının (Fed) faiz kararı açıklandı.

  • Fed politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3,00-3,25 aralığına yükseltti. Ülkede yüksek enflasyon nedeniyle politika faizleri art arda beşinci kez artırılmış oldu.

Analistler kasım toplantısı için ise tahminlerin 50 baz puanda yoğunlaştığını dile getiriyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yarın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararı piyasaların beklediği diğer önemli veriler arasında.

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