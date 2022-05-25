Ekonomi Bakan Kurum duyurdu Fahiş kira fiyatlarıyla ilgili harekete geçildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Kurum duyurdu: Fahiş kira fiyatlarıyla ilgili harekete geçildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, fahiş kira fiyatlarıyla ilgili bir çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Cumhurbaşkanımız açıklayacak. Ev sahibi de kiracı da mağdur olmayacak" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Son dakika: Kira Fiyatları ne zaman düşer? Kira fiyatları düşecek mi? fahiş kira artışları ev kiralarına yeni düzenleme
Murat Kurum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, fahiş kira fiyatlarıyla ilgili bir çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Cumhurbaşkanımız açıklayacak. Ev sahibi de kiracı da mağdur olmayacak" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

Ev kiralarına yeni düzenleme: Üç bakanlık bir araya geldi düğmeye bastı
FOTOĞRAF 9
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı kira artışları konusunda düzenleme için çalışma başlattı.
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Şu kadarını ifade edebilirim, hem ev sahibinin hukukunu, hem de kiracının hukukunu koruyacak makul bir formül ortaya çıkarsa, biz bu formülle ilgili adım atabiliriz” dedi.<br>
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Son zamanlarda kiralardaki artışların ardından ev sahiplerinin düşük kira ödeyen kiracılarını evden çıkmaya zorlayarak konutlarını yüksek bedelden kiraya verdikleri tespit edildi. Konut sahiplerinin kiracıları evden çıkartmak için icra yoluyla ihtarname gönderdikleri belirlendi.
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“3 bakanlık çalışma başlattı”<br><br>Kiralardaki artışlar ve ev sahiplerinin kiracıları çeşitli bahaneler ile evden çıkartmasını önlemek için hükümet harekete geçti.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye bakanlığı ile Adalet Bakanlığı kira artış oranları ve kiralama hükümleri ile ilgili yasal çalışma başlattı.
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da katıldığı bir televizyon programında bu çalışmayı doğrulayarak, “Bizim, Borçlar Kanunu’nda esasında kiracıları, kiralayanı koruyan önemli hükümler var. Kötü niyetli bir şekilde bu konuda hareket edilmemiş olsa bu düzenlemeler hem kiracıları hem de ev sahiplerini gerçekten koruyor, her türlü değişime olumsuzluğa karşı da koruyor...
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Önemli olan burada yasanın tanıdığı bu imkanları kullanmaktan geçiyor. Ancak son zamanlarda Türkiye’de de görüyoruz, haberlerde de pek çok yerde özellikle büyükşehirler daha çok yoğun olmak üzere bu konularda maalesef kiracıları zorlayan ve onları çıkarmak isteyen ve bu konuda kiracının karşılayamayacağı miktarda artış talep eden ev sahipleri olduğuna dair ciddi haberler var. Bu konu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın esasında konusu. Onlar bu konuda bir çalışma yapıyorlar, Maliye Bakanı’yla ile beraber. Adalet Bakanlığı olarak da biz de bu çalışmalara katkı veriyoruz...
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Henüz çalışma bitmiş değil, sürüyor. Ortada bir mesele var, bu meseleye de vaziyet ediliyor, bununla ilgili bir çalışma yürüyor. Serbest sözleşme ilkeleri çerçevesinde kiralayan ile kiracı arasındaki ilişki ile şekilleniyor. Ama yasa, bu noktada asgari müşterekleri ortaya koyuyor ve usulü koyuyor, burada haksızlık yapmak isteyene karşı kiracıyı da koruyor, ev sahibini de kiracıya karşı koruyan pek çok hükümler var...
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Şu kadarını ifade edebilirim, hem ev sahibinin hukukunu, hem de kiracının hukukunu koruyacak makul bir formül ortaya çıkarsa, biz bu formülle ilgili adım atabiliriz” diye konuştu.
Ev kiralarına yeni düzenleme: Üç bakanlık bir araya geldi düğmeye bastı
Hükümet, kiralardaki artışların ardından hem kiracıları hem de ev sahiplerini koruyan düzenleme için harekete geçti.


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