Kurdaki düşüş otomobil fiyatlarına da yansıyacak: Neredeyse bütün markalar indirim için güncellemeye gitti

MTV ödemeleri alternatif olarak anlaşmalı bankaların İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılığından yapılabilmektedir. Ayrıca PTT ve Vergi dairesinden de ödeme yapılabiliyor.<br><br>Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden geçmiş dönem borçları da sorgulanabiliyor.

İLK TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN?<br>MTV ücretleri iki taksit şeklinde ödenecek. İlk taksit, Ocak ayında, ikinci taksit ise Temmuz ayında ödenecek.

01.01.2018 SONRASI TESCİL<br>1801-2000 cc<br>Matrahı 177 bin lira<br><br>1-3 yaş - 5.603 lira<br><br>4-6 yaş - 4.315 lira <br><br>Matrahı 177 bin lira ve üstü<br><br>1-3 yaş - 7.004 lira<br><br>4-6 yaş - 5.886 lira

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden değerleme oranında indirim yetkisini 2019 ve 2020 yıllarında yine MTV'de kullanmıştı.<br><br>Peki güncel MTV oranlarıyla hangi araç sahibi ne kadar ödüyor? MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV taksit ödeme tarihleri ne?<br><br>

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 25'e düşürüldü. Ancak diğer vergi, harç ve cezalarda yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak uygulanmaya devam edecek.<br><br>

2022 yılında vergi, harç ve cezalarda uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak belirlenmişti. Yeniden değerleme oranında yüzde 50 indirim yapma yetkisi bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yetkisini kullandı.<br><br>

2022 yılı MTV oranı belli oldu: Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?

Ocak ayından itibaren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) uygulanacak artış oranı Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkisini kullanarak 36,2 olan yeniden değerleme oranında yüzde 11,2'lik indirime giderek yüzde 25'e indirdi. Bu düzenlemeyle birlikte en düşük MTV tutarı 109 liradan 136,25 liraya, en yüksek MTV tutarı ise 50 bin 107 liradan 62 bin 634 liraya çıkmış oldu. Peki 2022 yılında hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV taksit ödeme tarihleri ne zaman?

