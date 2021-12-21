Kurdaki düşüş otomobil fiyatlarına da yansıyacak: Neredeyse bütün markalar indirim için güncellemeye gitti

Sert yükselen dolar kuru nedeniyle, otomobil üreticileri kasım ve aralık aylarında sıfır araç modellerine zam üstüne zam yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla dolarda başlayan sert düşüş sonrası otomobil markaları da harekete geçti.
'FİYATLAR GÜNCELLENMEKTEDİR'
Sabah saatlerinden itibaren fiyat güncellemesi yapma kararı alan
Renault ve Dacia, internet sitelerini kapatarak fiyatları güncelleyeceğini duyurdu. TEK TEK DUYURDULAR
Hemen ardından ise
BMW, Land Rover, Mini Cooper, Hyundai, Opel ve Citroen de güncelleme yapacağını duyuran markalar arasında yer aldı. YÜZDE 10-11 İNDİRİM GELİYOR Citroen, Opel ve Peugeot, bugün itibarıyla tüm modellerinde fiyatları ortalama yüzde 10-11 arasında indirdiğini açıkladı.
Diğer markalarda da benzer indirimler yapılması bekleniyor.
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2021 yılında sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik.<br><br>Birçok marka döviz kurlarındaki düşüşle birlikte liste fiyatlarını güncellemeye aldı. <br><br>Markaların internet sitelerinde son olarak yayımlanan fiyat listelerine göre 300 bin TL'nin altında sadece 1 model kalmıştı. <br><br>NTV'nin haberine göre Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...
VOLKSWAGEN <br>Yeni Polo 1.0 80 PS Manuel Impression<br><br>Liste fiyatı 387,600 TL<br><br>Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life<br><br>Fiyatı 403,300 TL
VOLKSWAGEN<br>Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression<br><br>Fiyat 423,900 TL
SEAT<br>Yeni IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style<br><br>Liste fiyatı: 354.000 TL<br><br>1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style<br><br>Liste fiyatı 419.000 TL
SEAT<br>YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style<br><br>Fiyatı 459.000 TL
SEAT<br>ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style<br><br>Fiyatı 459.000 TL
SKODA<br>Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite<br><br>Liste Fiyatı 469.900 TL<br><br>1.0 TSI 110 PS DSG Elite 486.900 TL
CİTROEN <br>C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel<br><br>Fiyatı: 336.000 TL<br><br>1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold<br><br>Fiyatı: 437.000 TL <br><br>1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine 460.000 TL
CİTROEN <br>C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel<br> <br>Fiyatı: 471.000 TL
YENİ CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel<br><br>Fiyatı: 359.000 TL
DACİA<br>Yeni Sandero Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg<br><br>Fiyatı 444.900 TL
DACİA<br>SANDERO STEPWAY Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg<br><br>Fiyatı 428.000 TL<br><br>Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 465.900 TL
Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 451.000 TL<br><br>Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2 469.900 TL
FIAT<br>EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli<br><br>Fiyatı: 254.900 TL<br><br>1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel 340.900 TL<br><br>1.6 M.Jet 130 HP Easy Manuel Dizel - 403.900 TL<br><br>1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli 381.900 TL<br><br>1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel 427.900 TL<br><br>1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 405.900 TL<br><br>1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel 451.900 TL
FIAT<br>EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli<br><br>Fiyatı: 331.900 TL<br><br>1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 390.900 TL<br><br>1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli 391.900 TL<br><br>1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel 440.900 TL<br><br>1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 415.900 TL<br><br>1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel 464.900 TL
FIAT<br>Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel<br><br>Fiyatı: 398.900 TL<br><br>1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli 399.900 TL<br><br>1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel 448.900 TL<br><br>1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 423.900 TL <br><br>1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel<br>472.900 TL
FIAT<br>Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli <br><br>Fiyatı: 339.900 TL<br><br>1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 398.900 TL<br><br>1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli 399.900 TL<br><br>1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel 448.900 TL<br><br>1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli 381.900 TL<br><br>1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel 472.900 TL
FİAT <br>PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli<br><br>Fiyatı: 330.900 TL<br><br>1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid- Benzinli - 343.900 TL<br><br>0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin - 393.900 TL<br><br>0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin 404.900 TL
FİAT <br>500 Cult 1.0 Hybrid 70 HP Mild Hybrid-Benzinli<br><br>Fiyatı: 381.900 TL<br><br>500 Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP Manuel Mild Hybrid-Benzinli - 406.900 TL<br><br>500 Sport 1.0 Hybrid 70 HP Manuel Mild Hybrid-Benzinli - 412.900 TL<br><br>500C Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP Dolcevita Manuel Hybrid 424.900 TL
FİAT <br>500L Cross - 1.4 Fire 95 HP MT - Manuel - Benzinli<br><br>Fiyatı: 440.900 TL<br><br>1.4 Fire 95 HP MT Cross Plus Manuel Benzinli 454.900 TL
FİAT <br>500X Urban 1.0 120HP Fire MT<br><br>Fiyatı: 480.900 TL
HONDA<br>Yeni Honda City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Elegance<br><br>Fiyatı: 411.800 TL<br><br>City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Executive<br>430.600 TL
HYUNDAİ<br>Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump Benzin Manuel<br><br>Fiyatı: 372.600 TL<br><br>1.0 MPI 5 İleri AMT Jump Benzin AMT - 387.150 TL<br><br>1.2 MPI 5 İleri AMT Style Benzin AMT - 401.550 TL<br><br>1.2 MPI 5 İleri AMT Style Çift Renk Benzin AMT - 419.850 TL
HYUNDAİ <br>Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)<br><br>Liste fiyatı 413.460 TL<br><br>1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump (Benzinli) - 446.700 TL<br><br>1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style (Benzinli) - 459.000 TL<br><br>1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style Plus (Benzinli) - 483.800 TL<br><br>1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli)<br> - 489.800 TL<br><br>1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style Plus (Benzinli)<br> - 496.600 TL
HYUNDAİ<br>Bayon 1.4 MPI 6 İleri Düz Jump Benzin Manuel <br><br>Fiyatı: 449.750 TL<br><br>1.4 MPI 6 İleri Otomatik Style Benzin Otomatik - 499.400 TL
KİA <br>PICANTO Feel 1.0L 67 PS AMT Benzin <br><br>Fiyatı: 332.900 TL<br><br>Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Live - 337.900 TL<br><br>Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool - 345.900 TL
KİA <br>RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool<br><br>Fiyatı: 331.900 TL<br><br>Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool 376.900 TL<br><br>Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance Konfor 421.900 TL<br><br>Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige 442.900 TL
KİA <br>STONIC 1.25L 84 PS Manuel - Benzin - Cool <br><br>Fiyatı: 375.900 TL<br><br>Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool - 420.900 TL<br><br>Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance 461.900 TL<br><br>Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige 490.900 TL
KİA <br>Sportage Live 1.6L Benzin Manuel 132 PS <br><br>Fiyatı 461.900 TL
MITSUBISHI<br>Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT <br><br>Fiyatı 345.000 TL <br><br>Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT SPORT PACK<br><br>Fiyatı 355.500 TL
NİSSAN<br>FİYATLAR GÜNCELLENİYOR
OPEL<br>Corsa 1.2 Essential Benzinli MT-5 75 HP<br><br>Fiyatı 395.900 TL<br><br>1.2 75 HP BENZİN MT5 ELEGANCE - 405.900 TL<br><br>1.5 102 HP DİZEL MT6 EDITION - 445.900 TL<br><br>1.2 100 HP BENZİN AT8 EDITION 482.900 TL
OPEL<br>YENİ CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition - ESSENTIAL<br><br>Fiyatı 490.900 TL
PEUGEOT<br>Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5 <br><br>Liste fiyatı 369.500 TL<br><br>Yeni 208 PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8 460.500 TL
RENAULT<br>Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg<br><br>Liste fiyatı 361.000 TL<br><br>Joy 1.0 TCe ECO 100bg - 404.000 TL<br><br>Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 421.900 TL<br><br>Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 430.900 TL<br><br>Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 465.900 TL
RENAULT<br>Yeni Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg<br><br>Liste fiyatı 399.000 TL<br><br>Joy 1.0 Turbo ECO 100 bg 440.000 TL<br><br>Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 450.900 TL<br><br>Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 479.900 TL
RENAULT<br>Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg<br><br>Fiyatı 462.000 TL<br><br>Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg 470.000 TL
SUZUKİ<br>SWIFT 1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid CVT GL (Tek Renk) Otomatik - Benzinli - 83 PS<br><br>Liste fiyatı 486.000 TL
TOYOTA<br>Yeni Corolla 1.5 Vision -<br><br>Liste fiyatı 350.550 TL<br><br>COROLLA 1.5 Vision Multidrive S - 365.500 TL<br><br>COROLLA 1.5 Dream - 383.900 TL <br><br>COROLLA 1.5 Dream Multidrive S - 395.100 TL<br><br>COROLLA 1.5 Flame - 406.650 TL <br><br>COROLLA 1.5 Flame Multidrive S - 421.600 TL<br><br>COROLLA 1.5 Flame X-Pack Multidrive S - 444.450 TL<br><br>COROLLA 1.5 Passion X-Pack Multidrive S - 495.450 TL
TOYOTA<br>Yaris 1.0 Vision<br><br>Liste Fiyatı 368.400 TL<br><br>1.5 Dream Multidrive S - 453.800 TL <br><br>1.5 Dream X-Pack Multidrive S 482.000 TL<br><br>1.5 Flame Multidrive S 489.800 TL
2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller: Fiyatlar dövizin düşmesiyle yeniden güncelleniyor
2021 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar. Listede 500 bin TL'ye kadar olan modeller yer alıyor. Markaların liste fiyatlarında son güncellemelerle birlikte 300 bin TL'nin altında satılan sadece 1 model kaldı. Aralık ayında bazı modellerde 100 bin TL'leri geçen artışlar yaşandı. Bugün döviz kurlarındaki düşüşle birlikte birçok marka listelerindeki fiyatlarını güncellemeye aldı. Peki Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2021 model otomobiller neler?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Motorlu Taşıtlar Vergisi yeniden değerleme oranını yüzde 36,2'den yüzde 25'e düşürdü.<br><br>
2022 yılında vergi, harç ve cezalarda uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak belirlenmişti. Yeniden değerleme oranında yüzde 50 indirim yapma yetkisi bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yetkisini kullandı.<br><br>
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 25'e düşürüldü. Ancak diğer vergi, harç ve cezalarda yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak uygulanmaya devam edecek.<br><br>
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden değerleme oranında indirim yetkisini 2019 ve 2020 yıllarında yine MTV'de kullanmıştı.<br><br>Peki güncel MTV oranlarıyla hangi araç sahibi ne kadar ödüyor? MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV taksit ödeme tarihleri ne?<br><br>
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL<br>4-6 yaş<br><br>0-1300 cc<br><br>2019 MTV: 600 lira<br><br>2020 MTV: 672 lira<br><br>2021 MTV: 733 lira<br><br>2022 MTV: 916 Lira<br><br>1301-1600 cc<br><br>2019 MTV: 1124 lira<br><br>2020 MTV: 1258 lira<br><br>2021 MTV: 1372 lira<br><br>2022 MTV: 1715 Lira
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL<br>4-6 yaş<br><br>1601-1800 cc<br><br>2019 MTV: 2068 lira<br><br>2020 MTV: 2316 lira<br><br>2021 MTV: 2526 lira<br><br>2022 MTV: 3158 Lira<br><br>1801-2000 cc<br><br>2019 MTV: 3211 lira<br><br>2020 MTV: 3596 lira<br><br>2021 MTV: 3923 lira<br><br>2022 MTV: 4904 Lira
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL<br>7-11 yaş<br><br>0-1300 cc<br><br>2019 MTV: 336 lira<br><br>2020 MTV: 376 lira<br><br>2021 MTV: 410 lira<br><br>2022 MTV: 512 Lira<br><br>1301-1600 cc<br><br>2019 MTV: 652 lira<br><br>2020 MTV: 730 lira<br><br>2021 MTV: 796 Lira <br><br>2022 MTV: 995 Lira
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL<br>7-11 yaş<br><br>1601-1800 cc<br><br>2019 MTV: 1218 lira<br><br>2020 MTV: 1364 lira<br><br>2021 MTV: 1488 lira<br><br>2022 MTV: 1860 Lira<br><br>1801-2000 cc<br><br>2019 MTV: 1888 lira<br><br>2020 MTV: 2114 lira<br><br>2021 MTV: 2306 lira<br><br>2022 MTV: 2882 Lira
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL<br>16 yaş ve yukarısı<br><br>0-1300 cc 2022 MTV: 136 Lira<br><br>1301-1600 cc 2022 MTV: 270 Lira
01.01.2018 SONRASI TESCİL<br>0-1300 motor<br><br>Matrahı 70 bin 600 liraya kadar<br><br>1-3 yaş - 1313 lira<br><br>4-6 yaş - 916 lira <br><br>Matrahı 70.600 - 123.700 lira arası<br><br>1-3 yaş - 1.443 lira<br><br>4-6 yaş - 1007 lira <br><br>Matrahı 123.700 lira ve üstü<br><br>1-3 yaş - 1.576 lira<br><br>4-6 yaş - 1098 lira
01.01.2018 SONRASI TESCİL<br>1301-1600 motor<br><br>Matrahı 70.600 liraya kadar<br><br>1-3 yaş - 2.287 lira<br><br>4-6 yaş - 1.715 lira <br><br>1301-1600 cc<br><br>Matrahı 70.600 - 123.700 lira arası<br><br>1-3 yaş - 2.518 lira<br><br>4-6 yaş - 1.888 lira <br><br>1301-1600 cc<br><br>Matrahı 123.700 lira ve üstü<br><br>1-3 yaş - 2.746 lira<br><br>4-6 yaş - 2.059 lira
01.01.2018 SONRASI TESCİL<br>1601-1800 cc<br><br>Matrahı 177.000’i aşmayanlar<br><br>1-3 yaş - 4.445 lira<br><br>4-6 yaş - 3.476 lira <br><br>Matrahı 177.000’i aşanlar<br><br>1-3 yaş - 4.851 lira<br><br>4-6 yaş - 3.790 lira
01.01.2018 SONRASI TESCİL<br>1801-2000 cc<br>Matrahı 177 bin lira<br><br>1-3 yaş - 5.603 lira<br><br>4-6 yaş - 4.315 lira <br><br>Matrahı 177 bin lira ve üstü<br><br>1-3 yaş - 7.004 lira<br><br>4-6 yaş - 5.886 lira
01.01.2018 SONRASI TESCİL<br>2001 - 2500 cc<br>Matrahı 221.000 lira<br><br>1-3 yaş - 10.506 lira<br><br>4-6 yaş - 7.628<br><br>Matrahı 221.000 lira ve üstü<br><br>1-3 yaş - 11.463 lira<br><br>4-6 yaş - 8.320 lira
01.01.2018 SONRASI TESCİL<br>2501 - 3000 cc<br>Matrahı 442.300 lira<br><br>1-3 yaş - 14.649 lira<br><br>4-6 yaş - 12.745 lira<br><br>Matrahı 442.300 lira ve üstü<br><br>1-3 yaş - 15.983 lira<br><br>4-6 yaş - 13.903 lira
01.01.2018 SONRASI TESCİL<br>4001 cc ve yukarısı<br>Matrahı 840.700 lirayı aşmayan<br><br>1-3 yaş - 57.415 lira<br><br>Matrahı 840.700 lirayı aşan<br><br>1-3 yaş - 62.634 lira
MOTOSİKLET<br>100-250 cc 1-3 yaş arası - 245 TL<br><br>100-250 cc 4-6 yaş arası - 184 TL<br><br>100-250 cc 7-11 yaş arası -135 TL<br><br>100-250 cc 12-15 yaş arası - 84 TL<br><br>251-650 cc 1-3 yaş arası - 506 TL<br><br>251-650 cc 4-6 yaş arası - 384 TL<br><br>251-650 cc 7-11 yaş arası - 245 TL
MİNİBÜS<br>1-6 YAŞ ARASI - 1570 TL<br><br>7-15 YAŞ ARASI - 1038 TL<br><br>16 YAŞ ÜSTÜ - 506 TL
İLK TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN?<br>MTV ücretleri iki taksit şeklinde ödenecek. İlk taksit, Ocak ayında, ikinci taksit ise Temmuz ayında ödenecek.
MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden 02:00 ile 22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapılabiliyor.<br><br>
MTV ödemeleri alternatif olarak anlaşmalı bankaların İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılığından yapılabilmektedir. Ayrıca PTT ve Vergi dairesinden de ödeme yapılabiliyor.<br><br>Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden geçmiş dönem borçları da sorgulanabiliyor.
2022 yılı MTV oranı belli oldu: Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?
Ocak ayından itibaren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) uygulanacak artış oranı Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkisini kullanarak 36,2 olan yeniden değerleme oranında yüzde 11,2'lik indirime giderek yüzde 25'e indirdi. Bu düzenlemeyle birlikte en düşük MTV tutarı 109 liradan 136,25 liraya, en yüksek MTV tutarı ise 50 bin 107 liradan 62 bin 634 liraya çıkmış oldu. Peki 2022 yılında hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV taksit ödeme tarihleri ne zaman?