SPK'dan indirim kararı

Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge düzenlemesi devrim niteliğinde bir değişim

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün müjdelenen 3600 ek göstergeye ilişkin detayları anlattı. Bakan Bilgin, tüm memurları kapsayan bir düzenlemeyi devreye soktuklarını vurgulayarak, '3600 ek gösterge düzenlemesi devrim niteliğinde bir değişim. Beklentilerin üzerinde bir artış oldu. Aralık ayının sonunda da bir düzenleme yapacağız.' dedi.