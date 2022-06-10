Ekonomi SPKdan indirim kararı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

SPK'dan indirim kararı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yurt içinde gerçekleştirilen halka arzlarda SPK tarafından tahsil edilen ücretlerde indirime gidildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika:​ SPKdan indirim kararı, spk açıklama, borsa gündem
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yurt içinde gerçekleştirilen halka arzlarda yurtdışından fon teminini özendirmek, şirketlerin yurt dışında sermaye piyasası aracı ihracı yoluyla fon temin etmelerini teşvik etmek amacıyla ilgili ihraçlarda SPK tarafından tahsil edilen ücretlerde indirime gidildiğini açıkladı.

  • Buna göre; halka açık olmayan şirketlerin sadece sermaye artırımı yoluyla paylarının ilk defa halka arz edilmesi işlemlerinde Kurul ücretlerinde; yurtdışı yatırımcılara tahsis edilen ve satışı yapılan tutarın sermaye artımına konu payların nominal değerinin en az yüzde 20’sine tekabül etmesi durumunda yüzde 50 oranında, yurtdışı yatırımcılara tahsis edilen ve satışı yapılan tutarın sermaye artımına konu payların nominal değerinin en az yüzde 40’ına tekabül etmesi durumunda yüzde 90 oranında indirime gidilecek.

KURUL ÜCRETİ ALINMAYACAK

Bu tür başvurular öncelikli işlemlerden sayılarak ivedilikle sonuçlandırılacak. Yurtdışında ihraç edilecek pay dışındaki sermaye piyasası araçları ihraçlarında alınacak kurul ücretlerinde yüzde 50 oranında indirime gidilecek. Halka açık olmayan şirketlerin yurtdışında paylarının ihraç edilmesi işlemlerinde kurul ücreti alınmayacak.

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