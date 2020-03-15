Ekonomi Soruşturma yetmez ceza şart
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Soruşturma yetmez ceza şart!

Her fırsatta fahiş zamlar yapmaktan geri durmayan fırsatçılar, toplum sağlığını tehdit eden virüs salgını gibi ulusal bir sıkıntıda bile ceplerini doldurmaktan geri kalmadı. Bağlı bulundukları meslek örgütlerinin şimdiye kadar yaptıkları soruşturmalar fırsatçıları durduramadı. Fırsatçıları durdurmanın yolunun ağır ceza olduğu belirtiliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Her ülke, bütün dünyayı tehdit eden koronavirüs ile kendi imkânlarıyla mücadele ediyor. Türkiye’nin sağlık ve güvenlik alanında aldığı önlemler, bulaşıcı hastalığın ülkemizde 3 ay gelmesini engelledi. Ancak yurt dışından gelen vakada görülmesinin ardından başlayan kısmi bir panik, fırsatçıları yeniden ortaya çıkardı. Sağlık, temizlik ve hijyen malzemeleri ile bakliyat ve makarnaya yönelik oluşan talep dalgasını fırsata çevirmek isteyen bir kesim, fahiş zamlar yaparak ceplerini doldurmaya çalıştı. Özellikle maske, kolonya, makarna ve bakliyat ürünlerini gerçek fiyatının kat be kat üzerinde satmaya çalışanlar büyük vurgunlar yaptı.

ELLERİNİ OVUŞTURURAK BEKLİYORLAR

Fırsatçılara yönelik yaptırımlar, bugüne kadar çoğunlukla sözde kaldığı için fahiş fiyat artışlarının önüne bir türlü geçilememesi dikkat çekiyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’un önceki gün yaptığı çağrının ardından dün onlarca oda ve borsadan soruşturma haberleri geldi. Ancak, ellerini ovuşturarak fiyat artışı yapacakları bir başka dalgayı bekleyen fırsatçıların ağır bir şekilde cezalandırılması gerektiği belirtiliyor.

AÇIKLAMALAR SÖZDE KALMASIN

Vatandaşlar; oda ve borsa gibi meslek örgütleri ile fırsatçılara yönelik cezalandırma mekanizmalarını işletmekle yükümlü diğer kurumların yaptığı açıklamaların artık sözde kalmamasını istiyor. Dün de Türkiye’nin dört bir yanından benzer açıklamalar geldi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Koronavirüs sebebiyle halkımızda oluşan duyarlılığı haksız kazanca çevirmekten çekinmeyenlere, ticaret ahlakıyla bağdaşmayan davranışlar içine girenlere her türlü yasal cezai işlemi uygulamakta tereddüt etmeyeceğiz. Zor günleri haksız kar günlerine çevirenler bunun bedelini ödeyecekler” dedi.

SESSİZ KALMAYACAĞIZ

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ise, devlet ve millet olarak tam bir dayanışma ve yardımlaşma ruhuyla hareket edilmesi gereken bu günlerde, bunun aksine fırsatçılık yapan firmalara karşı odanın disiplin mekanizmalarının harekete geçirileceğini açıkladı. İSO’nun açıklamasında, “Herkesin şunu çok iyi bilmesini isteriz ki; İstanbul Sanayi Odası, vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacaktır” denildi.

YÜZ KARALARINI AFFETMEYECEĞİZ

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, koranavirüs salgınını fırsat bilerek, haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalara karşı amansızca mücadele edeceklerini belirtti. Kopuz, “Söz konusu insan sağlığı iken, böyle bir tutum içine girenler hem hukuka, hem örf ve adetlerimize, hem ahlaki değerlerimize, hem de dinimizin kurallarına aykırı davranmaktadır. Osmanlı devrinde böylesi tutum içine girenlerin yüzlerine kara çalınır öyle dolaştırılırmış. Yani Türkçe'mizdeki 'yüz karası' deyimi buradan gelir. Ticaret dünyasının yüz karalarını affetmeyeceğimizi açık bir biçimde ifade ediyorum”

DİSİPLİNE SEVKEDERİZ

Aydın Ticaret Odası (AYTO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmasını işleteceklerini belirtti. Aydın Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, koronavirüs salgınını fırsat bilerek fahiş fiyatla mal satanlara uyarıda bulundu.

  • Fırsatçıları ihbar edin
  • Türkiye’de koronavirüs vakası tespit edildiğinin açıklanmasının ardından “kriz fırsatçıları”nın türediğine dair sıkça şikâyet almaya başladıklarını belirten Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay, “Fırsatçılık yapan firma ve işletmeleri ihbar edin” çağrısında bulundu. Altay, ürün fiyatlarını fahiş şekilde artıranların sadece fırsatçılık yapmadıklarını kaosa da zemin hazırladıklarını vurgulayarak, bu nedenle yaptırımın para cezasıyla sınırlı kalmaması gerektiğini ifade etti. Altay, “Bakanlığın her esnafı, her siteyi, her marketi denetlemesi imkânsız olduğundan anormal fiyat artıranlar ihbar edilmeli.”
  • Karadeniz odaları da söz verdi

  • Fırsatçılarla mücadele çağrısına Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin’deki ticaret odaları ile borsalar da destek verdi. Bölgedeki ticaret ve sanayi odaları ile ticaret borsalarından ortak yapılan yazılı açıklamada, “Gün, krizi fırsata çevirme günü değildir. Tüm dünyada yaşanan koronavirüs salgınını fırsat görüp de ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı oda ve borsamızın disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksız fiyat artışına tenezzül eden firmalara, mevzuatlarda hükmedildiği haliyle hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha buradan kamuoyuna duyururuz” denildi.

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