S&P ABD'nin kredi notunu teyit etti

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, ABD'nin kredi notunun teyit edildiği bildirildi.
Açıklamada, ABD'nin uzun vadeli kredi notunun "AA+" ve kısa vadeli kredi notunun "A-1+" olarak teyit edildiği aktarıldı.
Açıklamada, net kamu borcunun Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 100'üne yaklaşmasıyla yüksek borç yükünün ve mali dinamikleri güçlendirmek için Kongre'de iki partinin iş birliğini sağlamadaki zorlukların kredi zayıflıkları olduğu kaydedildi.
S&P'nin açıklamasında, ülke ekonomisinin resesyondan kaçınması ve "yumuşak iniş" yapmayı başarmasıyla bu yıl yüzde 2,5 büyümesinin beklendiği, ABD ekonomisinin 2025'te yüzde 1,5, 2026'da yüzde 1,7 ve 2027'de ise yüzde 1,9 büyümesinin tahmin edildiği belirtildi.