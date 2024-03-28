S&P ABD'nin kredi notunu teyit etti

İngiliz Kamu Politikası Araştırma Enstitüsü'nün analizine göre, ülkedeki pozisyonların yüzde 11'i hali hazırda üretken yapay zekaya maruz kalırken, şirketlerin yapay zekayı iş süreçlerine daha derinlemesine entegre etmeleri durumunda bu oran yüzde 59'a yükselebilir. Bu kapsamda en kötü senaryoya göre, risk altındaki tüm işlerin yerini yapay zeka alması durumunda ülkede 7,9 milyon iş kaybı yaşanabilir.