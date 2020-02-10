Ekonomi Sri Lanka Türkiye ile ekonomik ilişkileri geliştirmek için atakta
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sri Lanka Türkiye ile ekonomik ilişkileri geliştirmek için atakta

Büyükelçi Mohamed Rizvi Hassen kısa bir süre göreve başladı ve halen 200 milyon civarında olan Türkiye Sri Lanka ticaret hacmini 500 milyon dolara çıkarılması için çalışmalara hız verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sri Lanka Büyükelçisi Muhammed Rizvi Hassen.
Sri Lanka Büyükelçisi Muhammed Rizvi Hassen.

Sri Lanka Bağımsızlık Günü kutlamalarında Türkiye ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi gündeme geldi. Çay konusunda iki ülke arasında çok iyi bir köprü kurulduğunu belirten Sri Lanka Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen yemek kültürü konusunda da bir çok ortak nokta olduğunu vurguladı.

  • Kısa bir süre önce atanan Büyükelçi Mohamed Rizvi Hassen halen iki ülke arasındaki ticaret hacminin 200 milyon dolar civarında olduğunu hatırlatarak şu noktaların altını çizdi:
  • - İki ülke ekonomi, kültür gibi alanlarda birlikte çalışmalı ve ticaret hacmini kısa sürede 500 milyon dolara çıkarmalı.
  • - Türkiye ile Sri Lanka arasındaki en önemli ortak nokta çay üretimi ve tüketimi… Çay üretimde Sri Lanka dünyada 4'üncü, Türkiye ise 5'inci sırada yer alıyor.
  • - Çay konusunda ortak projeler yapmalıyız. Ayrıca Türk inşaat firmalarının Sri Lanka’daki yatırımlarına daha da hız vermeleri için çalışmalıyız.
  • - Sri Lanka son yıllarda turizme büyük önem veriyor. Ada olduğu için Sri Lanka mutfağında farklı izler var. Türk mutfağının da etkisi olduğunu düşünüyoruz.
  • - Biz bir baharat adasıyız. Mutfak kültürümüz öne çıkacak. Bunu anlatacağız. Turizmde de işbirliği önemli. Aslında iki ülke arasındaki ilişkilerin köklü bir geçmişi var.
  • - Sri Lanka'nın bağımsızlığını kazanmasından ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan çok önce, Osmanlı Sultan II. Abdülhamit döneminde 1864'te başkent Kolombo'da bir fahri konsolosluk vardı.
  • - Sultan II. Abdülhamit tarafından Japonya’ya gönderilen Ertuğrul Firkateyni, o zamanki adıyla Seylan’ın batısında bulunan başkentimiz Kolombo’yu ziyaret etmişti. Beş gün süreyle Kolombo limanında demirleyen Ertuğrul’da bulunan mürettebat yerli halkla iyi ilişkiler geliştirmiş, Ertuğrul Firkateynini Kolombo’da bulunduğu sırada 200 binden fazla insan ziyaret etmişti.

Sri Lanka baharatları.

Yaklaşık 21 milyon nüfusa sahip Sri Lanka son yıllarda istikrarlı büyüyen ekonomisi ile dikkat çekiyor. Sri Lanka'nın, Hindistan ve Pakistan ile serbest ticaret anlaşmaları bulunuyor. Çin, Singapur ve Güney Asya ülkeleriyle ticaret anlaşmaları planlayan ülkenin Türk firmaları için önemli fırsatlar ve avantajlar oluşturduğu belirtiliyor.

Sri Lanka Büyükelçisi Muhammed Rizvi Hassen.

Kimler katıldı

Sri Lanka Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen ev sahipliğinde Anemon Otel’de düzenlenen ve ülkenin mutfak kültürünün sergilendiği etkinliğe önemli isimler katıldı. Sri Lanka Fahri Konsolosu Beşir Uğur, Anemon Otel Direktörü Oğuz Akçura, Katar Havayolları Satış Müdürü Evren Ökmen, Ekonomi Gazeteciler Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak, QNB Turizm Kurucuları Nazan Bayrambey, Kübra Bayrambey, Akademisyen Doç Dr. Nur Ündey Kalpakoğlu geceye katılan isimler arasında aldı.

Deniz ulaşımına da zam

Deniz ulaşımına da zam

​Arabalı vapurları kullananlar yeni tarifeye dikkat.
280 bin lira ver tümörünü çıkarayım

'280 bin lira ver
tümörünü çıkarayım'

Onkoloji hastaları yaşadıkları sıkıntıları Yeni Şafak'a anlattı.
Türk-Rus heyetleriİdlib için görüşmede

Türk-Rus heyetleri
İdlib için görüşmede

Görüşmelerin devamı niteliğinde bugün toplanacaklar.
Zabıtaya kızdı tüm simitleri satın aldı

Zabıtaya kızdı tüm simitleri satın aldı

Simitlere el koymak isteyen zabıtaya engel oldu
Kolon kesene<br>15 yıl hapis!

Kolon kesene
15 yıl hapis!

​Bilinçli ölüme neden olmakla yargılanacaklar.
İşsizlik rakamları açıklandı: Kasım ayında 13,3 oldu

İşsizlik rakamları açıklandı: Kasım ayında 13,3 oldu

Kasım'da işsizlik oranı yüzde 13,3 seviyesinde gerçekleşti.
3 katı<br>aşmayacak

3 katı
aşmayacak

Zemin uyarısı sonrası ​dikkat çeken adım.
Zamlı ulaşım başladı

Zamlı ulaşım başladı

​Metrobüs 5.20, tam bilet 3.50 lira, aktarmalar da zamlandı.
İstanbul'da yıkılacak okullar görüntülendi

İstanbul'da yıkılacak okullar görüntülendi

​Yeni okulların 7 ayda bitirilmesi planlanıyor.
Mahremler yine <br>ankesörden çıktı

Mahremler yine
ankesörden çıktı

​16 ilde 14'ü muvazzaf 24 şüpheli hakkında gözaltı.
Yemek yerken<br> başından vuruldu

Yemek yerken
başından vuruldu

​Silahlı kavgada büfedeki kişiyi kurşun sıyırdı geçti.
Tarihi geri dönüş

Tarihi geri dönüş

​Inter, 2-0 geriye düştüğü maçta Milan'ı devirdi.
Onay yoksa<br>ödeme de yok

Onay yoksa
ödeme de yok

Bankaların alabileceği ücretlere düzenleme.
Yeni evli çifti ayırdı

Yeni evli çifti ayırdı

​Hurdaya dönen araçta sürücü öldü eşi yaralı çıktı.
Ölü sayısı<br>909'a yükseldi

Ölü sayısı
909'a yükseldi

Koronavirüsten dolayı son 24 saatte 97 kişi hayatını kaybetti.
Merdiven altı patladı

Merdiven altı patladı

Güzellik için bankadan kredi çekenler, 14 yaşında ameliyat masasına yatanlar...
EFT ücretine indirim

EFT ücretine indirim

Mobilde 1 lirayı ATM'de ise 2 lirayı geçmeyecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.