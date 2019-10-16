Stoklar tükenmeye başladı REIDIN tarafından hazırlanan, Yeni Konut Fiyat Endeksi’ Eylül 2019 sonuçları açıklandı. Endekse göre, Eylül ayında yüzde 5.02 olarak kaydedilen stok erime hızı, son bir yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

Haber Merkezi 16 Ekim 2019, 04:00 Yeni Şafak