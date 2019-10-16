Stoklar tükenmeye başladı

Eylül ayında peşinat kullanımı yüzde 59, banka kredisi kullanımı yüzde 19, senet kullanımı ise yüzde 22 oranında kaydedildi. Markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 5’inin yabancılara yapıldığı eylül ayında fiyatlar, bir önceki aya göre yüzde 0.37 nominal oranda azaldı, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2.36 oranında arttı.
Bitmiş konut satıldı
- Eylül ayında satışı gerçekleştirilen konutların %76’sı bitmiş, %24’ü bitmemiş konut stoklarından oluştu. GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, “Yeni konut satışlarındaki ödeme yöntemlerini incelediğimizde, peşinat ve banka kredisi kullanımının arttığını senet kullanımının ise azaldığını görüyoruz. Eylül ayında banka kredisi kullanım oranı yüzde 19’a ulaşsa da, faizlerin inmeye devam etmesiyle konut kredisi kullanımı yükselmeye devam edecektir” dedi.