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Ekonomi

Su şebekesine mini HES

Hidroelektrik santrallerin (HES) kurulu gücünü 31 bin megavatın üzerine çıkaran Türkiye, içme suyu şebekelerine kurulacak olan HES’lerden elektrik üretecek. Proje kapsamındaki ilk uygulama ‘Hidrolik Potansiyeli Olan Tesislere Kompakt ve Akıllı HES Uygulaması’ adıyla Zonguldak’ta yürütülüyor.

Merve Safa Akıntürk
04:00 . 23/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İçme suyundan elektrik üretilecek.

İçme suyundan elektrik üretilecek.

Son yıllarda enerji kaynaklarını çeşitlendirmek adına birçok mekanizmayı devreye alan Türkiye’de enerji piyasası hızla zenginleşiyor. Kurulu güçte sağlanan hızlı artışta hidroelektrik santraller (HES) dikkat çekiyor. Son olarak atılan adımla birlikte yeşil enerjiye geçişe katkı sağlanması için içme suyu da artık elektrik üretiminde değerlendirilecek. İçme suyu şebekesindeki basınç kırıcı vanalarda sürtünmeye harcanan enerjiden hidrolik kaynaklı elektrik üretilecek. Proje kapsamında içme suyu şebekesine modüler yapıda HES kurarak elektrik üretiminden gelir elde edilecek.


HİDROELEKTRİKTE KURULU GÜÇ 31 BİN 695 MEGAVAT

Türkiye’de 142 baraj ve 609 nehirdeki toplam 751 hidroelektrik santralinin (HES) kurulu gücü 31 bin 695 megavata ulaştı. Bu güçle, HES’lerden 110 milyar kilovatsaat enerji üretebilecek Türkiye, kurulu gücünü 2030 yılında 35 bin megavata çıkarmayı planlıyor. Belirlenen hedef doğrultusunda yalnız barajlardan değil içme suyu isale hatlarından da elektrik elde edilmeye çalışılacak.


İLK UYGULAMA ZONGULDAK’TA

İçme suyu şebekesindeki basınç kırıcı vanalarda sürtünmeye harcanan enerjiden hidrolik kaynaklı elektrik enerjisi üreterek yeşil enerji geçişine katkı sağlanacak. Proje kapsamında içme suyu şebekesine modüler yapıda akıllı HES’ler kurulacak ve elektrik üretimi sağlanarak, gelir elde edilecek. Proje kapsamındaki ilk uygulama ‘Hidrolik Potansiyeli Olan Tesislere Kompakt ve Akıllı HES Uygulaması’ adıyla Zonguldak’ta yürütülüyor.


Yapay zeka ile işletilecek

Modüler HES’ler yapay zekâ ile yapılacak ve insansız olarak işletilebilecek. Bu sayede işletme giderlerinin azaltılması sağlanacak. Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) tarafından yürütülecek projenin bu yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor. İşletme ömürleri uzun olan HES’lerin türbin ve jeneratör imalatındaki teknolojik gelişmelerle de verimlilikleri yüzde 95’in üzerine çıkıyor.


#Ekonomi
#HES
#elektrik
#içme suyu
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