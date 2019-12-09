Ekonomi Suudilerden petrolde şaşırtan hamle
DÜNYA EKONOMİSİ

Suudiler'den petrolde şaşırtan hamle

OPEC ve OPEC dışı ülkeler toplantısında Suudi Arabistan şaşırttı. Suudi Arabistan liderliğindeki 14 OPEC üyesi ve Rusya önderliğindeki 10 OPEC dışı petrol üreticisi ülke toplam ham petrol üretimlerini günlük 500 bin varil daha azaltma kararı aldı. Toplantıdan en karlı çıkan ülke ise Rusya oldu. Rusya'nın ürettiği kondensat türü petrol artık ham petrol üretim kotasında sayılmayacak.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkeler toplantısında Suudi Arabistan sürpriz yaparken, Rusya ise yeni anlaşmada en çok kazanan ülke oldu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5-6 Aralık'ta gerçekleştirilen toplantıda, Suudi Arabistan liderliğindeki 14 OPEC üyesi ve Rusya önderliğindeki 10 OPEC dışı petrol üreticisi ülke toplam ham petrol üretimlerini günlük 500 bin varil daha azaltma kararı aldı.

Söz konusu kesintiye, Riyad hükümeti kendi üretimini günlük 167 bin varil azaltarak destek olacağını belirtirken, bunun yanında Suudi Arabistan'ın ham petrol üretimini gönüllü olarak 400 bin varil daha azaltacağını açıklaması uzmanları ve analistleri şaşırttı.

Böylece, OPEC ve OPEC dışı ülkelerin günlük ham petrol üretim kesintisi miktarı, gelecek yılın ilk üç ayı için 1,2 milyon varilden 2,1 milyon varile yükselmiş olacak.

Üç ay sıkı denetim

Suudi Arabistan Petrol Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, toplantının ardından yaptığı basın açıklamasında, geçmişte petrol fiyatları yüksek olduğunda üretimi artırmak, fiyatlar düşük olduğunda ise üretimi kesmek suretiyle petrol piyasasında denge sağladıklarını ifade etti.

Bu kapsamda, Riyad hükümetinin gönüllü kesintisi, ülkenin petrol fiyatları üzerideki kontrolünü artırdı ve Suudi Arabistan yeniden küresel petrol piyasasında fiyatları değiştirebilen etkin bir aktör (swing producer) konumunu yeniden kazandı.

Suudiler, gönüllü kesinti kapsamında OPEC içinde petrol üretim sınırlarına riayet etmeyen Nijerya ve Irak gibi ülkelerin kotalara sıkı sıkıya uyması gerektiğini vurgularken, aksi durumda gönüllü kesinti miktarının değişebileceği uyarısında bulundu. Böylece, OPEC'in dağılabileceği yorumlarına yanıt veren Suudi Arabistan, örgüt içindeki nüfuzunu da artırmış oldu.

Öte yandan, Riyad hükümeti, OPEC ve OPEC dışı ülkelerin her 6 ayda bir toplanması yerine, 3 ayda toplanarak 24 ülkenin tümünün üretim kotalarının denetlenmesi çağrısında bulundu.

Buna göre, OPEC'in 178'inci görüşmesi 5 Mart'ta olağanüstü toplantıyla Viyana'da gerçekleşecek. OPEC ve OPEC dışı ülkelerin 8'inci Bakanlar Toplantısı da 6 Mart'ta düzenlenecek.

Rusya'nın kondensatı kotadan çıkarıldı

OPEC ve OPEC dışı ülkelerin cuma günü sona eren 7'nci Bakanlar Toplantısı'nda en karlı çıkan ülke ise Rusya oldu.

Rusya'nın doğal gaz üretimi kış aylarının etkisiyle artarken, gaz kuyularından çıkarılan kondensat (condensate) türü petrol, ülkenin OPEC anlaşması kapsamında üretim kotasına uymasını zorlaştırmış ve son haftalarda tartışma konusu olmuştu.

Yeni anlaşma kapsamında, Rusya'nın ürettiği kondensat türü petrol artık ham petrol üretim kotasında sayılmayacak.

Rusya, OPEC ve OPEC dışı ülkelerin günlük 500 bin varillik kesintisine kendi üretimini sadece günlük 70 bin varil azaltarak katkıda bulunacak. Böylece, Rusya'nın günlük üretim kesintisi 228 bin varilden yaklaşık 300 bin varile çıkacak.

Bu çerçevede, Rusya dilediği miktarda kondensat türü petrol üretebilecek ve ek kesinti kış aylarında ülkenin iç tüketimiyle ihracatını büyük ölçüde etkilemeyecek.

30 milyon dolara satmak istediler

30 milyon dolara satmak istediler

Tarlada buldukları mozaiği satmak isteyen 3 kişi tutuklandı.
Parisin beyin ölümü gerçekleşti

Paris'in beyin ölümü gerçekleşti

​Fransa'yı yangın yerine çeviren eylemler 5. gününe girdi.
Siyanürden bin 200 kat daha zehirli

Siyanürden bin 200 kat daha zehirli

​Balıkçıların yeni kabusu insan yüzlü sapan balığı.
'Acillik<br>durumunuz yok'

'Acillik
durumunuz yok'

Ambulansa alınmayan hasta neredeyse ölüyordu.

Karşımızda susuyor

Karşımızda susuyor

Erdoğan'dan Macron'un sözlerine sert tepki.
Çin DNA avına çıktı

Çin DNA avına çıktı

Tahir İmin: Dünya, Pekin Olimpiyatları'nı boykot etmeli.
Bu yola baş koyduk

Bu yola baş koyduk

​Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 98'inci gününde.
En huzurlu şehir:<br>Şafşavan

En huzurlu şehir:
Şafşavan

​Evlerin mavi olmasının ise bir sebebi var.
Dünya Kupası'na <br>gidemeyecekler

Dünya Kupası'na
gidemeyecekler

Rusya, spor organizasyonlarından 4 yıl men edildi.
2020 yılı büyüme hedefini açıkladı

2020 yılı büyüme hedefini açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBMM'de sunum yaptı.
Afganistan'da barış için imzalar atılacak

Afganistan'da barış için imzalar atılacak

​Erdoğan 'Asya'nın kalbi İstanbul Konferansı'nda konuştu.
Acizlik sonucu etkilemeyecek

Acizlik sonucu etkilemeyecek

Akar'dan Yunanistan'ın Libya elçisini sınır dışı etmesine tepki.
Film sahnelerini aratmadı

Film sahnelerini aratmadı

​'Timsahlar' İzmir açıklarında düşmana korku saldı.
Milyonlarca<br>lira silinebilir

Milyonlarca
lira silinebilir

Markalar müşterilerini mesaj atarak uyarıyor.
'Sarı' alarm

'Sarı' alarm

Derbi öncesi kart sınırındaki oyuncular can sıktı.
D-100'de <br>korkunç olay

D-100'de
korkunç olay

Yüzünde yara izleri bulunan ceset bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya ile kararlı duruşumuzu devam ettireceğiz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya ile kararlı duruşumuzu devam ettireceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Meclis Toplantısı'nda konuştu. Libya ile Akdeniz mutabakatına ilişkin açıklama yapan Erdoğan "Türkiye Libya arasında imzalanan mutabakat metni ile oyunlar bozuldu. Şu anda biz Libya'daki bu kararlı duruşumuzu devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Libya ile Türkiye arasında gayet ilginç, gayet güzel bir hat inşa edildi" açıklamasında bulundu.
Barış Pınarı Harekatı'nda görevli sağlıkçının 'yaralı Mehmetçik' anısı duygulandırdı
Gündem

Barış Pınarı Harekatı'nda görevli sağlıkçının 'yaralı Mehmetçik' anısı duygulandırdı

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan kentteki sağlık personeline başarı belgesi takdim etti. Bölgede yaşadıklarını anlatan sağlık personeli Mustafa Erdem Ege, "Yaralı asker arkadaşlarımız vardı. Yaralı askerleri aldık. Bir askerimiz bize, 'parkamı yere serin, ambulansın içine kan dolmasın' dedi, bunu duyunca donduk kaldık" dedi.
Milli Eğitim Bakanlığından Doğa Koleji açıklaması: Eğitim öğretim sürecinin aksamaması için gerekli önlemler alınmıştır
Gündem

Milli Eğitim Bakanlığından Doğa Koleji açıklaması: Eğitim öğretim sürecinin aksamaması için gerekli önlemler alınmıştır

Milli Eğitim Bakanlığı, Doğa Koleji'nin bazı kampüslerinde maaş ödemelerinin yapılmadığı gerekçesiyle öğretmenlerin derslere girmemesine ilişkin başvurular üzerine gerekli inceleme ve soruşturmanın başlatıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Eğitim öğretim sürecinin aksamaması için tüm olasılıklar göz önünde bulundurularak gerekli önlemler alınmıştır. Olası bir durumda öğrencilerimizin resmi veya özel okullara nakillerinin gerçekleştirilebilmesi için tüm planlamalar yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.