Takibi Beştepe denetlemeyi Hazine yapacak

Mayıs ayında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde açıklanan tasarruf genelgesinin yasal dayanağını oluşturan 31 maddelik torba kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki denetleme birimleri Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı hale getiriliyor. Böylece tedbirlere uymayan kişiler tespit edilecek, gereksiz harcama kalemleri ortaya çıkarılacak. Gereksiz ödenek, destek ve kesenekler Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca tespit edildikten sonra bu kalemlerden sağlanan gelir Hazine’ye ya da idare bütçesine aktarılacak.





TEDBİRE UYMAYANA CEZA

Desteklerin izlenmesi ve denetlenmesi noktasında yetki, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nda olacak. Tedbirlere uymayan tüm bürokratların denetimi tekelleşecek. Denetimlerden Hazine ve Maliye Bakanlığı sorumlu olacak. Böylece kamuyla ilişiğin kesilmesi dahil bürokratlara verilecek tüm disiplin cezaları ve süreçlerinin denetimi de Bakanlık bünyesinde olacak.





HEDEF 736 MİLYARLIK TASARRUF

Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra Tasarruf Tedbirleri İzleme Sistemi hayata geçirilecek. Böylece kamuda 2025 yılında 736 milyar liralık tasarrufun sağlanması için gereken model de hayata geçirilecek. Bu modelle önce bütçede harcama disiplini sağlanacak. 30 Haziran 2027 tarihine kadar deprem illerindeki belediyelerin nüfusu, 2023 yılı Ocak ayı verilerine göre hesaplanacak. Genel bütçeden ayrılan pay da 2023 nüfusuna göre dağıtılacak.





SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME İÇİN

Tasarruf yasası, sürdürülebilir yüksek büyümenin sağlanması için fiyat istikrarı, mali disiplin, sürdürülebilir cari açık ve yapısal dönüşüm noktasında adımları atılmasına olanak tanıyacak. Yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve yeni sanayi politikası da bu çerçevede hukuki zeminine kavuşacak. Düzenleme, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.





TASARRUF IZLEME SISTEMI GELIYOR

Düzenlemeyle Kamu Filo Yönetim Sistemi ile etkinliği artırılacak. Taşıt sayısına ve kullanımına standartlar getirilecek. 3 yıl süreyle yeni araç satın alma ve kiralama yapılmayacak. Kamuda yabancı menşeili araç kullanımının yasaklanacak. Mevcut kiralık taşıt sözleşmelerinin yenilenmesinin izne tabi olacak. İhtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtların tasfiyesi edilecek. Savunma ve güvenlik hariç, kamuda personel servisi hizmetinin toplu taşıma olan yerlerde kaldırılacak.



