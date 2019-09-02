Ekonomi Taksilerde zamlı tarife başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Taksilerde zamlı tarife başladı

İstanbul'da taksi ücretlerine 2 yıl sonra yapılan zam uygulamaya girdi. Yeni tarifeyle, taksi açılışı 4 liradan 5 liraya, indi-bindi ücreti 10 liradan 13 liraya yükseldi. Kilometre başı ücret ise 3,10 lira oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf:Arşiv
Fotoğraf:Arşiv

Mega kent İstanbul'da vatandaşın sıkça başvurduğu taksilerde zamlı dönem başladı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odasından (ITEO), yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tarife doğrultusunda, taksi açılış ücreti 4 liradan 5 liraya, indi-bindi ücreti 10 liradan 13 liraya, kilometre başı ücret 2,5 liradan 3,10 liraya yükseldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ile taksiciler arasındaki görüşme sonrası onaylanan taksilere zamlı tarife bugünden itibaren geçerli olmaya başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTEO Başkanı Eyüp Aksu, 2017'nin eylül ayından sonra ilk kez zam aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

  • "Yakıt, bakım ve diğer tüm masraflar, 2 yılda artış hızlarıyla üzerimizde baskı oluşturmuştu. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre enflasyon oranı geçen 2 yılda yüzde 35 artış göstermişti. İBB tarafından 2 yıl sonra alabildiğimiz bu düzeltme İstanbul taksilerinin hizmet kalitesini artıracak, taksici esnafımız üzerindeki maddi ve manevi baskıyı azaltacaktır." Açıklamada, yeni tarifenin dün gece yarısından itibaren geçerli olduğu ifade edildi.

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