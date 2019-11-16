Ekonomi Tapudan 10 ayda 7,3 milyar TL geldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tapudan 10 ayda 7,3 milyar TL geldi

Tapu harcı geliri 10 ayda 7,3 milyar lirayı aştı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, ocak-ekim döneminde 1,8 milyon aded gayrimenkul el değiştirirken, bu satışlarda 282 milyar lira değer ibraz edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kredi maliyetlerinin düşürülmesi ve konut kredilerinde faiz ve kar payı oranlarının yüzde 1’in altına gerilemesi tapu harcı gelirlerine de olumlu yansıdı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye genelinde 10 ayda 1,8 milyon gayrimenkul el değiştirirken, bu satışlardan 7,3 milyar liralık tapu harcı elde edildi. Bu sürede gayrimenkul satışının yanı sıra tapuda bağış, ÖKBA (Ölünceye Kadar Bakma İşlemi), taksim, intikal, şahsi ipotek, zirai ipotek, konut ipoteği, şahsi ipotek terkini, zirai ipotek terkini, cins tahsisi, kamulaştırma ve diğer işlemlerle birlikte 8 milyon 153 bin işlem gerçekleştirildi. Tapu dairelerinde geçen yıl 8 milyon 896 bin, 2017’de 8 milyon 391 bin, 2016’da 8 milyon 278 bin, 2015’te de 7 milyon 710 bin işlem yapılmıştı.

Değeri 282 milyar TL

  • Ocak-ekim döneminde el değiştiren 1,8 milyon gayrimenkul için tapu dairelerinde ibraz edilen değer 282 milyar 204 milyon 746 bin 794 lira olarak gerçekleşti. ÖKBA, taksim, intikal, şahsi ipotek, zirai ipotek, konut ipoteği, kamulaştırma ve diğer işlemlerle birlikte ibraz edilen değer 3 trilyon 842 milyar liraya ulaştı. Tapudan elde edilen harç geliri 2018’de 11 milyar 291 milyon lira, 2017’de 10,7 milyar lira olarak gerçekleşmişti.

Vergide adalete MÜSİAD desteği
EKONOMİ
Vergide adalete MÜSİAD desteği
Hiçbir şey yapma şov yap

Hiçbir şey yapma şov yap

Dünya değişiyor, CHP 70 yıldır yerinde sayıyor.
7 mesaj kazanım

7 mesaj kazanım

​Diplomasi ve diyalog, lider diplomasisi ile birleşti.
İstanbul’un 100 günlük suyu kaldı

İstanbul’un 100 günlük suyu kaldı

​Az yağış nedeniyle su seviyesi yüzde 38.79'a düştü.
Katil İsrail

Katil İsrail

​İşgalci İsrail aynı aileden 8 kişiyi katletti.
Merak edilen bölge:<br>Fingal Mağarası

Merak edilen bölge:
Fingal Mağarası

​Doğal akustiği ile bilinen bir deniz mağarası.
Bankadan çıkan<br>ev almaya gitti

Bankadan çıkan
ev almaya gitti

​8 günde 42 milyar liralık ev kredisi çekildi.

Bağdadi'nin 4 yakın akrabası tutuklandı

Bağdadi'nin 4 yakın akrabası tutuklandı

​Kırşehir merkezli düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alındılar.
Kum hırsızlığına<br> kim göz yumuyor

Kum hırsızlığına
kim göz yumuyor

Karaburun'daki hırsızlık devleti milyonlarca lira zarara uğratıyor.
Enkazdan kurtarılma sonrası acı haber

Enkazdan kurtarılma sonrası acı haber

Göçükten çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırılan mühendis hayatını kaybetti.

Bağdat'ta bombalı saldırı

Bağdat'ta bombalı saldırı

Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti 20 kişi yaralandı.
Bugün itibarıyla<br>çalışmaya başladık

Bugün itibarıyla
çalışmaya başladık

​Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, S-400 ve F-35 meseleleri hakkında konuştu.
Komisyon<br>yalanıyla işkence

Komisyon
yalanıyla işkence

​Rabia Naz'ın babası ve 3 kişi olayın tek görgü tanığına işkence ettiler.
Provokatör gözaltında

Provokatör gözaltında

​Karaköy'de başörtülü öğrencilere saldıran kadın yakalandı.
5 terörist etkisiz

5 terörist etkisiz

​Eylem hazırlığındaki PKK'lılar hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
İslamofobik<br>papaz açığa alındı<br>

İslamofobik
papaz açığa alındı

​İslam'ı 'başa çıkılması gereken bir sorun' olarak nitelemişti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.