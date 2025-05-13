Tarımsal üretime gençlik aşısı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gençlerin destek ve hibelerle tarım sektöründe daha fazla yer almalarını hedeflediklerini belirterek, "Tarım ve Orman Gençlik Konseyi, bakanlığın alacağı stratejik kararlarda önemli bir aktör olarak konumlandırılıyor" bilgisini verdi. Bakan Yumaklı, gençlere ilham kaynağı olan konseyin 18 yaşını doldurmuş 41 yaşından gün almamış gençlerden oluştuğunu bildirdi. Gençlere yönelik tarım alanında verilen destekler ve sağlanan kolaylıkların teşvik edici nitelikte olduğuna dikkati çeken Yumaklı, bu kapsamda Bakanlığın proje ve uygulamalarının önemine de değindi.