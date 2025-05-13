Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Tarımsal üretime gençlik aşısı

Tarımsal üretime gençlik aşısı

04:0013/05/2025, Salı
G: 13/05/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gençlerin destek ve hibelerle tarım sektöründe daha fazla yer almalarını hedeflediklerini belirterek, "Tarım ve Orman Gençlik Konseyi, bakanlığın alacağı stratejik kararlarda önemli bir aktör olarak konumlandırılıyor" bilgisini verdi. Bakan Yumaklı, gençlere ilham kaynağı olan konseyin 18 yaşını doldurmuş 41 yaşından gün almamış gençlerden oluştuğunu bildirdi. Gençlere yönelik tarım alanında verilen destekler ve sağlanan kolaylıkların teşvik edici nitelikte olduğuna dikkati çeken Yumaklı, bu kapsamda Bakanlığın proje ve uygulamalarının önemine de değindi.


#Ekonomi
#tarım
#üretim
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOGG'dan büyük sürpriz: Kenan İmirzalıoğlu reklam filminde