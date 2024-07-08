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Ekonomi

Tarlada kalıcı konaklama önlenecek

Tarım arazilerinde yer alan geçici konaklama alanlarının kalıcı yerleşime dönüşmesi önleniyor. İşçilere konaklama için hazine arazileri tahsis edilecek. Mevsimlik tarım işçileri için oluşturulan geçici yerleşim alanlarının sürekli ikamet yerlerine dönüşmemesini valilikler koordine edecek.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 8/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:08 - 8/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Mevsimlik tarım işçilerinin konakladığı alanların kalıcı yerleşime dönüşmemesi için tedbir alınıyor. Yapılacak düzenlemelerle konaklama için hazine arazileri tahsis edilecek. Mevsimlik tarım işçileri için oluşturulan geçici yerleşim alanlarının sürekli ikamet yerlerine dönüşmemesi ve tarımsal üretim sürecine bağlı olarak geçici yerleşim alanı olarak kullanılmasını valilikler koordine edecek. Detaylar geçtiğimiz günlerde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle düzenlendi. Genelge ile tarım işçisi olarak çalışmak için bulundukları illerden başka illere gidenlerin ve ailelerinin bu süreçte yaşadığı sorunların giderilmesine yönelik yapılacak çalışmalar sıralandı.

HAZİNEDEN ARAZİ TAHSİSİ

Atılacak adımlarla birlikte geçici yerleşim alanları, sel ve su baskını gibi doğa olaylarından olumsuz etkilenmeyecek. Konaklama noktaları; yol ve altyapı hizmetlerinin sunumunun kolaylıkla sağlanabileceği, sağlık şartlarına uygun, tehlikeli ve girilmesi yasak yerlere yeterli mesafede, isçilerin asgari ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikleri olan ve işçi sayısına uygun büyüklükteki kamuya ait taşınmazlar veya hazine taşınmazları arasından seçilecek. Tahsis işlemi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, valilik ve diğer kamu kurumları tarafından yapılacak.

GEÇİCİ VEYA KALICI YAPIYA ÖDENEK YOK

Valilikler, geçici yerleşim yerlerinin bakım, onarımdan sorumlu olacak. Bunların yanı sıra geçici yerleşim alanlarının sürekli ikamet yerlerine dönüşmemesi ve tarımsal üretim sürecine bağlı olarak geçici yerleşim alanı olarak kullanılması sağlanacak. Geçici yerleşim alanlarında tuvalet, banyo gibi ortak kullanma merkezine ait zaruri ihtiyaçları karşılamak amaçlı eklentiler dışında çadır, prefabrik, bina gibi hiçbir geçici veya kalıcı yapıya ödenek harcaması yapılmayacak.

Periyodik sağlık taraması yapılacak

İl Sağlık Müdürlükleri tarafından mevsimlik tarım isçilerinin ve ailelerinin aşılamaları, kadın, gebe, bebek, çocuk ve gençlik sağlığı izlemleri, bulaşıcı hastalık, kanser, verem taramaları ile kronik hastalık tarama ve izlemlerine yönlendirmeye ilişkin faaliyetler izlenecek. İl milli eğitim müdürlüklerince, mevsimlik tarım isçilerinin çocuklarının daimî ikametgâhlarındaki okullarına döndüklerinde ögrenme kayıplarına yönelik telafi/yetiştirme eğitimleri yapılacak. Bunun yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sunulan gezici kütüphane, gezici müze gibi hizmetlerin geçici yerleşim alanlarında faaliyet göstermesi amacıyla çalışma yürütülecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı da mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarına yönelik sosyal ve sportif faaliyetler yürütecek.



#Tarım
#Ekonomi
#Üretim
#Mevsimlik İşçi
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