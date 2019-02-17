Ekonomi TARSİMden 5 milyar liralık hasar tazminatı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TARSİM'den 5 milyar liralık hasar tazminatı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "TARSİM ile Türkiye genelinde uygulamanın başladığı 1 Haziran 2006 tarihinden 26 Aralık 2018 tarihine kadar toplam 10 milyon 630 bin 691 adet poliçe düzenlenmiş, 4,5 milyar lira devlet pirim desteği sağlanmış, 5 milyar lira hasar tazminatı ödenmiştir" dedi.

Haber Merkezi AA
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Antalya'daki hortum felaketinde zarar 100 milyon lirayı aşmıştı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ile Türkiye genelinde uygulamanın başladığı 1 Haziran 2006'dan 26 Aralık 2018'e kadar toplam 10 milyon 630 bin 691 poliçe düzenlendiğini, 4,5 milyar lira devlet pirim desteği sağlandığını ve 5 milyar lira hasar tazminatı ödendiğini bildirdi.

Pakdemirli, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in “2018 yılında ülke genelinde yaşanan ve ürünlere zarar veren don olaylarının sayısı kaçtır? Tarım alanlarında don olaylarından dolayı ne kaklar ürün zarar görmüştür? 2018 yılında Niğde ve Aksaray illerinde yaşanan don olaylarının sayısı kaçtır? Ne kadar ürün zarar görmüştür?” yönündeki yazılı soru önergesini cevaplandırdı.

DHA
Türkiye genelinde 2018'de aşırı sıcaklık, aşırı kar yağışı, aşırı yağış, fırtına, dolu, kuraklık, sel-su baskını, deprem, don, heyelan, hortum, samyeli, şiddetli rüzgar, yangın ve yıldırım düşmesi afetleri yaşandığını anımsatan Pakdemirli, bu olaylardan 70 ilde yaklaşık 52 bin 450 dekar kapalı, 18 milyon 468 bin 800 dekar açık alanın etkilendiğini kaydetti.

Tarım Sigortaları Kanunu kapsamında ilgili yılı içerisinde meydana gelen doğal afetlerden etkilenen çiftçilerden tarım sigortası yaptıran üreticiler için tarım sigortası eksperleri tarafından hasar tespit çalışmaları yapıldığını ve hasar dosyasının tamamlanmasını müteakip 30 gün içerisinde hasar tazminatlarının ödendiğine dikkati çeken Pekdemirli, "TARSİM ile Türkiye genelinde uygulamanın başladığı 1 Haziran 2006 tarihinden 26 Aralık 2018 tarihine kadar toplam 10 milyon 630 bin 691 adet poliçe düzenlenmiş, 4,5 milyar lira devlet pirim desteği sağlanmış, 5 milyar lira hasar tazminatı ödenmiştir." bilgisini verdi.

Niğde ve Aksaray

Pakdemirli, Aksaray ve Niğde'de geçen yıl meydana gelen don, dolu, sel-su baskını, fırtına, aşırı yağış ve yangın afetlerinden 418 bin 400 dekar tarımsal üretim alanının etkilendiğini belirtti.

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DHA
TARSİM ödemelerine ilişkin de Pakdemirli, 1 Haziran 2006'dan 26 Aralık 2018'e kadar Niğde'de 40 bin 990 adet poliçe düzenlendiğini; 61,7 milyon lira devlet desteği sağlandığını ve 81,7 milyon lira hasar tazminatı ödendiğini bildirdi.

Pakdemirli, Aksaray'da ise aynı dönemde TARSİM ile 98 bin 699 poliçe düzenlendiğini; 36,6 milyon lira devlet pirim desteği sağlandığını ve 26,4 milyon lira hasar tazminatı ödendiğini ifade etti.

"ÇKS gözden geçirilmeli"

CHP Niğde Milletvekili Gürer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, Türkiye'nin don, sel-su baskını, kuraklık ve aşırı yağışlar nedeniyle tarımsal üretimde ciddi sorunlar yaşadığına işaret etti.

Tarımsal üretim desteklemelerinin, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere TARSİM aracılığıyla yapıldığını anımsatan Gürer, "Pek çok üretici ÇKS’ye kayıtlı olmadığı için doğal afetlerde ciddi kayıplar yaşamaktadır. ÇKS sisteminin yeniden gözden geçirilerek tüm çiftçilerin sisteme alınması ve TARSİM’in tüm üreticilerimizin faydalanacağı bir düzenleme yapması sağlanmalıdır" diye konuştu.

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