Ekonomi Tasarım atölyesidönemi başlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tasarım atölyesi dönemi başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ilkokul ve ortaokullarda “sanat”, “bilim”, “kültür”, “spor” ve “yaşam” ana temalarıyla hayata geçirilecek tasarım beceri atölyeleri, Türkiye genelindeki 30 okulda pilot uygulama olarak başlatılıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MEB 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında oluşturulan tasarım beceri atölyeleri uygulamaya konulacak
MEB 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında oluşturulan tasarım beceri atölyeleri uygulamaya konulacak

MEB 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında oluşturulan tasarım beceri atölyeleri, bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katılımıyla Yapracık Bilge Kağan İlkokulu’nda düzenlenecek tanıtım programıyla resmen uygulamaya konulacak.

  • Tasarım ve projelendirmesi MEB İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığında görevli mimarlarca yapılan atölyeler için ilk protokol, Ankara’daki Yapracık Bilge Kağan İlkokulu’na yönelik, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç ile projeyi üstlenen hayırsever firma Aker Proje arasında ocakta imzalanmıştı.

Öğretmen eğitimi ve öğretim programı içerikleri de hazırlanan atölyelerin kurulduğu okullar arasında, Ankara’nın yanı sıra İstanbul, Tokat gibi iller bulunuyor.

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