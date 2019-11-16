Tasarımın gücü ihracatı katlayacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “İhracatta yakaladığımız ivmeyi sürdürerek, hedeflerimize ulaşmamızın en temel yolu ihraç ürünlerimizin teknoloji, tasarım ve marka içeriğinin seviyesini yükseltmekten geçmektedir” dedi. Design Week Turkey kapsamında gerçekleştirilen ‘Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri’ töreninde konuşan Pekcan, tasarım odaklı üretimin ve yüksek katma değerli ihracatın önünü açacak bu gibi organizasyonlar ile sanayicilerin rekabet gücünü da artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Tasarımın sürdürülebilir ihracat artışında ve cari açığın azaltılmasında etkili olacağını söyleyen Pekcan, “Bakanlık olarak tasarıma, markalaşmaya, teknolojiye ve dijitalleşmeye önem veriyoruz” dedi.

TASARIMLA BİRİM FİYAT KATLANIYOR

Tasarımcılara önemli destekler sağladıklarını aktaran Pekcan, “645 firmanın tasarım departmanı oluşturmasına destek veriyoruz. Türk tasarımlarının dünyada daha etkin pazarlanabilmesini sağlamak adına tasarımcı şirketleri ve tasarım ofislerini de destekliyoruz” ifadelerini kullandı. 2018 yılında birim ihraç fiyatının 1,33 dolar, tasarım desteklerinden faydalanan şirketlerin birim ihraç fiyatı ortalamasının ise 13,1 dolar seviyesinde olduğuna işaret eden Pekcan, bu oranların, tasarımın ihracatın kilit unsuru olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini dile getirdi.

352 TASARIM MERKEZİNDE İVME

Sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada ihracata dair algının en yoğun olduğu dönemlerin yaşandığını belirten Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ise, tasarımın ihracatta fark oluşturduğuna dikkat çekti. Gülle, teknoloji, tasarım ve inovasyonun getirdiği, yaratıcı yıkımın, hayatımızın her alanına etki ettiğini ve üretim ve ihracatı da değişime zorladığını belirtti. Bu kapsamda 24 ilde faaliyet gösteren, 7 bin 329 kişinin istihdam edildiği toplam 352 tasarım merkezleri bulunduğunu anımsatan Gülle, “Tamamlanan ve devam eden 5 bin 32 projeden, bugüne kadar alınan patent sayısı 371’e ulaşmış durumda. Bu başarı ivmesini artırmak adına, bizler de yoğun bir programla çalışıyoruz” dedi.

Gerçekleşen organizasyonda ayrıca üstün tasarım, iyi tasarım ve kavramsal tasarım başlıkları altında 62 ödül de sahiplerini buldu.