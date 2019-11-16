Ekonomi Tasarımın gücü ihracatı katlayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tasarımın gücü ihracatı katlayacak

Türkiye’nin ihracatında tasarımla birim fiyatı yaklaşık 10 kat artıyor. Design Week Turkey kapsamında gerçekleştirilen ‘Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri’ törenle sahiplerini buldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri töreni
Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri töreni

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “İhracatta yakaladığımız ivmeyi sürdürerek, hedeflerimize ulaşmamızın en temel yolu ihraç ürünlerimizin teknoloji, tasarım ve marka içeriğinin seviyesini yükseltmekten geçmektedir” dedi. Design Week Turkey kapsamında gerçekleştirilen ‘Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri’ töreninde konuşan Pekcan, tasarım odaklı üretimin ve yüksek katma değerli ihracatın önünü açacak bu gibi organizasyonlar ile sanayicilerin rekabet gücünü da artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Tasarımın sürdürülebilir ihracat artışında ve cari açığın azaltılmasında etkili olacağını söyleyen Pekcan, “Bakanlık olarak tasarıma, markalaşmaya, teknolojiye ve dijitalleşmeye önem veriyoruz” dedi.

TASARIMLA BİRİM FİYAT KATLANIYOR

Tasarımcılara önemli destekler sağladıklarını aktaran Pekcan, “645 firmanın tasarım departmanı oluşturmasına destek veriyoruz. Türk tasarımlarının dünyada daha etkin pazarlanabilmesini sağlamak adına tasarımcı şirketleri ve tasarım ofislerini de destekliyoruz” ifadelerini kullandı. 2018 yılında birim ihraç fiyatının 1,33 dolar, tasarım desteklerinden faydalanan şirketlerin birim ihraç fiyatı ortalamasının ise 13,1 dolar seviyesinde olduğuna işaret eden Pekcan, bu oranların, tasarımın ihracatın kilit unsuru olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini dile getirdi.

352 TASARIM MERKEZİNDE İVME

  • Sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada ihracata dair algının en yoğun olduğu dönemlerin yaşandığını belirten Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ise, tasarımın ihracatta fark oluşturduğuna dikkat çekti. Gülle, teknoloji, tasarım ve inovasyonun getirdiği, yaratıcı yıkımın, hayatımızın her alanına etki ettiğini ve üretim ve ihracatı da değişime zorladığını belirtti. Bu kapsamda 24 ilde faaliyet gösteren, 7 bin 329 kişinin istihdam edildiği toplam 352 tasarım merkezleri bulunduğunu anımsatan Gülle, “Tamamlanan ve devam eden 5 bin 32 projeden, bugüne kadar alınan patent sayısı 371’e ulaşmış durumda. Bu başarı ivmesini artırmak adına, bizler de yoğun bir programla çalışıyoruz” dedi.
  • Gerçekleşen organizasyonda ayrıca üstün tasarım, iyi tasarım ve kavramsal tasarım başlıkları altında 62 ödül de sahiplerini buldu.

Türk girişimciye yurt dışında hibe
EKONOMİ
Türk girişimciye yurt dışında hibe
Hiçbir şey yapma şov yap

Hiçbir şey yapma şov yap

Dünya değişiyor, CHP 70 yıldır yerinde sayıyor.
7 mesaj kazanım

7 mesaj kazanım

​Diplomasi ve diyalog, lider diplomasisi ile birleşti.
Kum hırsızlığına kim göz yumuyor

Kum hırsızlığına
kim göz yumuyor

Karaburun'daki hırsızlık devleti milyonlarca lira zarara uğratıyor.
İstanbul’un 100 günlük suyu kaldı

İstanbul’un 100 günlük suyu kaldı
Merak edilen bölge:<br>Fingal Mağarası

Merak edilen bölge:
Fingal Mağarası

​Doğal akustiği ile bilinen bir deniz mağarası.
Bağdadi'nin 4 yakın akrabası tutuklandı

Bağdadi'nin 4 yakın akrabası tutuklandı

​Kırşehir merkezli düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alındılar.

Enkazdan kurtarılma sonrası acı haber

Enkazdan kurtarılma sonrası acı haber

Göçükten çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırılan mühendis hayatını kaybetti.
Bağdat'ta bombalı saldırı

Bağdat'ta bombalı saldırı

Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti 20 kişi yaralandı.
Bugün itibarıyla<br>çalışmaya başladık

Bugün itibarıyla
çalışmaya başladık

​Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, S-400 ve F-35 meseleleri hakkında konuştu.

Komisyon<br>yalanıyla işkence

Komisyon
yalanıyla işkence

​Rabia Naz'ın babası ve 3 kişi olayın tek görgü tanığına işkence ettiler.
Provokatör gözaltında

Provokatör gözaltında

​Karaköy'de başörtülü öğrencilere saldıran kadın yakalandı.
5 terörist etkisiz

5 terörist etkisiz

​Eylem hazırlığındaki PKK'lılar hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
İslamofobik<br>papaz açığa alındı<br>

İslamofobik
papaz açığa alındı

​İslam'ı 'başa çıkılması gereken bir sorun' olarak nitelemişti.
Başörtülü kıza yumruklu saldırı

Başörtülü kıza yumruklu saldırı

İstanbul'daki olayda sokaktakilerin müdahale etmemesi tepki çekti.
Örnek fedakarlık

Örnek fedakarlık

​Muğla'da müdür ve öğretmenler öğrencileri için kendi odalarından vazgeçti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.