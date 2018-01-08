Taşeron işçiler için çağrı merkezi

Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamada, çağrı merkezinin Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın talimatıyla kurulduğu belirtildi.
HUKUK ALANINDA UZMAN EKİP
Söz konusu açıklamada, şunlar kaydedildi: “Çağrı merkezinde hukukçulardan oluşan uzman ekibimiz, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile getirilen düzenlemelerle ilgili işçilerin sorularını yanıtlayıp, olası bilgi kirliliğine engel olmaya çalışıyor. Uygulama kapsamında hukukçularımız, hafta içi 08.30-24.00 saatleri arasında 0 312 417 80 02 ve 0 312 418 48 72 numaralı telefonlardan çalışanların sorularını yanıtlayarak doğru bilgileri paylaşıyor.”
ÖNERİLEN VİDEOLAR