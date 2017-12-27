EkonomiTaşeronda başvuru takvimi açıklandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Taşeronda başvuru takvimi açıklandı

Yüzbinlerce taşeron çalışanının merakla beklediği kadro başvurularıyla ilgili takvim açıklandı. 2 Ocak’ta başlayacak başvuru süresi 10 gün sürecek. İşçiler başvurularını çalıştıkları kamu kurumlarına yapacak. İşçiler, çalıştıkları idare ile 'sulh sözleşmesi' yapacak. Çalışanların kıdem hakları, İş Kanunu hükümlerine göre korunacak.

Haber MerkeziYeni Şafak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, başvuru ve kadroya geçiş sürecine ilişkin uygulamayı anlatan usul ve esasları bu hafta içinde yayımlayacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, başvuru ve kadroya geçiş sürecine ilişkin uygulamayı anlatan usul ve esasları bu hafta içinde yayımlayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kanun Hükmünde Kararname ile kadroya alınan 850 bin taşeron çalışanının kamuya geçiş süreciyle ilgili takvimi açıkladı. Bakanlıktan dün yapılan yazılı açıklamada, kanun hükmünde kararname ile alt işveren işçilerin kamuda istihdamı için yapılan düzenlemenin 2 Ocak 2018’de yürürlüğe gireceği belirtildi. Bakanlık açıklamasında; başvuru ve kadroya geçiş sürecine ilişkin uygulamayı anlatan usul ve esasların da bu hafta içinde yayımlanacağı ifade edildi.

BAŞVURULAR 2-12 OCAK ARASINDA

Alt işveren (taşeron) işçilerinin geçiş sürecinin 2 Ocak 2018’den itibaren 90 gün içinde sonuçlandırılacağı ifade edilen açıklamada, “2 Ocak 2018 tarihinden itibaren işçilerimizin geçiş yapacakları idarelerce başvuruların alınmasına başlanacaktır. Alt işveren işçilerimiz 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren 10 gün içinde, çalıştıkları alt işveren şirketlere değil, istihdam edilecekleri kurumlara başvuracaklardır.” denildi. Başvuruda bulunan alt işveren işçilerine ait bilgiler, başvurdukları idarelerce elektronik ortama aktarılacak.

KRİTİK TARİH 4 ARALIK

İşçilerin 4 Aralık 2017 tarihinde düzenleme kapsamında bir ihalede çalışıp çalışmadığı ilgili kurumlar nezdinde kontrol edilecek. Bu tarih itibariyle ‘çalışıyordu’ kaydına rastlanan kişiler için çalıştıkları idareler tarafından sınav süreci başlatılacak. Bütün bu işlemlerin tamamlanmasının ardından işçiler çalıştıkları kurumda istihdam edilecekler.

BELGEYE GEREK YOK

İşçiler, başvuru için çalıştıkları alt işveren şirketlerine herhangi bir evrak ya da feragat belgesi alması gerekmiyor. Bakanlığın dünkü takvim açıklamasında şu bilgilere yer verildi: 90 günlük sürecin sonunda, işçilerimizin kadroya geçişi sırasında, kendilerinden kadroya geçişe ilişkin açtıkları dava veya icra takibi varsa bu dava veya takiplerden feragat ettiklerine ilişkin bir belge ve sulh sözleşmesi, çalıştıkları idarelerce talep edilecektir.

SULH SÖZLEŞMESİ ZORUNLU

İşçiler, kamuda istihdam edildikleri için kadroya geçişleri nedeniyle çalıştıkları idare ile sulh sözleşmesi de imzalayacaklar. Bu sözleşmenin, işçiler açısından herhangi bir hak kaybına sebep olmayacağına dikkat çekilen bakanlık açıklamasında, “Sulh sözleşmeleri idare ile yapılacak olup bu durum alt işveren şirketlerine karşı işçinin haklarından vazgeçmesi anlamına gelmemektedir. Alt işveren şirketleri sulhe taraf olmayıp, bundan yararlanamazlar. Alt işveren işçilerimizin kıdem tazminatına esas olan toplam hizmet süresi ile izin sürelerinin hesabında geçmiş kıdemler İş Kanunu çerçevesinde dikkate alınacaktır. Bu prosedür, çalışanların kamuda kadroya geçişlerinde geçmişte de işletilmiş genel bir uygulama olup, yeni bir düzenleme değildir.” denildi.

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