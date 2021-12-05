Ekonomi TBMMde 2022 bütçe görüşmeleri başlıyor 12 gün sürecek grup toplantıları iptal
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TBMM'de 2022 bütçe görüşmeleri başlıyor: 12 gün sürecek grup toplantıları iptal

TBMM Genel Kurulu'nda, aralıksız 12 gün sürecek 2022 yılı bütçe görüşmeleri yarın başlıyor. Grup toplantılarının dahi yapılmayacağı bütçe görüşmeleri, 17 Aralık’ta sona erecek.

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Haber Merkezi AA
TBMMde 2022 bütçe görüşmeleri başlıyor: 12 gün sürecek grup toplantıları iptal
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, yarın saat 12.00'de TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanacak. Kurul, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine başlayacak. Genel Kurul'da, hükümet adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 yılı bütçesini sunacak.

17 ARALIK’TA SONA ERECEK

AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP grup temsilcileri birer saat, grubu bulunmayan siyasi parti temsilcilerine de 10'ar dakika söz verilecek. Yarın başlayacak görüşmeler, 17 Aralık Cuma günü tamamlanacak.

GRUP TOPLANTILARI OLMAYACAK, MECLİS’E ZİYARETÇİ ALINMAYACAK

TBMM Genel Kurulu'nda, bütçe görüşmeleri devam ederken, yasa tekliflerinin ve diğer yasama faaliyetlerinin görüşülmesine ara verilecek. Siyasi parti grup toplantıları bu süre içinde yapılmayacak. Bütçe görüşmeleri devam ederken, Meclis'e ziyaretçi de alınmayacak.

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GÜN GÜN BÜTÇELERİNİN GÖRÜŞÜLECEĞİ BAKANLIKLAR

Genel Kurul'da salı günü TBMM ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, çarşamba günü Sanayi ve Teknoloji ile İçişleri Bakanlığı, perşembe günü Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlığı, cuma günü Tarım ve Orman, Adalet ve Milli Savunma Bakanlığı, cumartesi günü Sağlık, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pazar günü ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçeleri görüşülecek.

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