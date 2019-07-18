Ekonomi TBMMden Doğu Akdeniz için ortak bildiri
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TBMM’den 'Doğu Akdeniz' için ortak bildiri

TBMM’den 'Doğu Akdeniz' için ortak bildiri

Meclis'teki 4 Parti, Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama çalışmalarıyla ilgili ortak bildiri yayınladı. Devletimizin Doğu Akdeniz'deki arama çalışmalarını doğru ve yerinde buluyoruz.

Haber Merkezi DHA
TBMM'deki 4 parti ortak bildiri yayınladı.
TBMM'deki 4 parti ortak bildiri yayınladı.

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti ortak bildirisinde; "Doğu Akdeniz Bizler Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan siyasi partiler olarak Doğu Akdeniz bölgesi hidrokarbon kaynaklarının paylaşımı konusunda, bir oldu-bittiye getirerek Kıbrıs Türk’ünün ve Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası hukuk temelindeki meşru hak ve çıkarlarını görmezlikten gelme, yok sayma, hesaba katmama yönündeki tüm girişimleri, hesapları şiddetle telin ediyor, bu yönde siyaset yürüten çevrelerin politikalarına her hal ve şartta karşı olduğumuzu en açık ifade ile ortaya koyuyoruz " denildi.

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