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TÜRKİYE EKONOMİSİ

TCDD'den vatandaşlara 'ot ilaçlama' uyarısı: Sahaya yaklaşmayın

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Sakarya'da yer alan beş istasyonun otla mücadele kapsamında ilaçlanacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerden hayvanlarını uzak tutmaları önemle duyurulur" denildi.

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Haber Merkezi AA
TCDDden vatandaşlara ot ilaçlama uyarısı: Sahaya yaklaşmayın
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Kurumdan yapılan açıklamada, otla mücadelede kullanılacak ilaçların insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturduğu bildirildi.

"SAHAYA YAKLAŞMAYIN"

Belirtilen demir yolu hat kesimleriyle istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "9-18 Mayıs 2022 tarihleri arasında, Arifiye-Osmaneli-Bilecik-Bozüyük-Enveriye istasyonları arasında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacaktır. Belirtilen demir yolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını uzak tutmaları önemle duyurulur."

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