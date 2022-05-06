TCDD'den vatandaşlara 'ot ilaçlama' uyarısı: Sahaya yaklaşmayın

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Fuat Oktay ve Bakan Nebati'den Soylu'ya destek ziyareti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti. Oktay, Soylu'yu ziyaretinde çekilen fotoğrafları Twitter hesabından paylaşarak, "Ülkemizin huzur ve güvenliği için başarılı çalışmalar gerçekleştiren İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret ettik" ifadelerini kullandı.