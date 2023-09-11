TCMB Başkanı Erkan TBB Yönetim Kurulu ile bir araya geldi: Bankacılıkta TL ağırlığının artırılması görüşüldü

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan
TBB'den bugün yapılan açıklamaya göre görüşme Orta Vadeli Program (OVP) açıklanmasının ardından 8 Eylül gününde gerçekleşti.
Toplantıda, OVP çerçevesinde, bankacılık sisteminde TL'nin ağırlığının artırılmasına yönelik olarak sektördeki son durum ve geleceğe ilişkin beklentilerin görüşüldüğü bildirildi.
TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, bankacılık sektörünün varlık ve yükümlülüklerinde Türk Lirası cinsi kalemlerin ağırlıklarının artırılmasına yönelik uygulamalardaki kararlılıklarını vurguladı.
TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, toplantının "yapıcı ve çok yararlı" geçtiğini söyledi.
- Açıklamada yer alan ifadeler şöyle:
- "TBB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Alpaslan Çakar, toplantının yapıcı ve çok yararlı geçtiğini belirtmiştir. TCMB Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan, bankacılık sektörünün varlık ve yükümlülüklerinde TL cinsi kalemlerin ağırlıklarının artırılmasına yönelik uygulamalardaki kararlılıklarını vurgulamıştır. TCMB Başkanı Erkan ve TBB Başkanı Çakar, Merkez Bankası ve bankacılık sektörünün görüş birliğinde olmasından dolayı memnuniyetlerini ifade etmişlerdi."