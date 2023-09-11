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Ekonomi

TCMB Başkanı Erkan TBB Yönetim Kurulu ile bir araya geldi: Bankacılıkta TL ağırlığının artırılması görüşüldü

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, 2024-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'ın (OVP) açıklanması üzerine araya geldi. Erkan, bankacılıkta TL ağırlığının artırılmasını görüştü.

Seren Som
09:44 . 11/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan

TBB'den bugün yapılan açıklamaya göre görüşme Orta Vadeli Program (OVP) açıklanmasının ardından 8 Eylül gününde gerçekleşti.

Toplantıda, OVP çerçevesinde, bankacılık sisteminde TL'nin ağırlığının artırılmasına yönelik olarak sektördeki son durum ve geleceğe ilişkin beklentilerin görüşüldüğü bildirildi.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, bankacılık sektörünün varlık ve yükümlülüklerinde Türk Lirası cinsi kalemlerin ağırlıklarının artırılmasına yönelik uygulamalardaki kararlılıklarını vurguladı.

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, toplantının "yapıcı ve çok yararlı" geçtiğini söyledi.

  • Açıklamada yer alan ifadeler şöyle:
  • "TBB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Alpaslan Çakar, toplantının yapıcı ve çok yararlı geçtiğini belirtmiştir. TCMB Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan, bankacılık sektörünün varlık ve yükümlülüklerinde TL cinsi kalemlerin ağırlıklarının artırılmasına yönelik uygulamalardaki kararlılıklarını vurgulamıştır. TCMB Başkanı Erkan ve TBB Başkanı Çakar, Merkez Bankası ve bankacılık sektörünün görüş birliğinde olmasından dolayı memnuniyetlerini ifade etmişlerdi."

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024-2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İhracatın yıl sonunda 255 milyar dolara çıkmasını öngördüklerini bildiren Bakan Bolat, program döneminin sonu olan 2026 yılında ise ihracatın 300 milyar doları aşmasını hedeflediklerini ifade etti. Türkiye'nin üretim kapasitesini teknolojik dönüşüm ile güçlendirerek, cari işlemler hesabındaki sürdürülebilir iyileşmeyi sağlamayı amaçladıklarını belirten Bolat, "Bu vesileyle, daha düşük ithalat rakamları ile daha yüksek ekonomik büyüme seviyelerine ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.



#Türkiye Bankalar Birliği
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#OVP
#Orta Vadeli Program
#Ekonomi
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