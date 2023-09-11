TCMB Başkanı Erkan TBB Yönetim Kurulu ile bir araya geldi: Bankacılıkta TL ağırlığının artırılması görüşüldü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024-2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İhracatın yıl sonunda 255 milyar dolara çıkmasını öngördüklerini bildiren Bakan Bolat, program döneminin sonu olan 2026 yılında ise ihracatın 300 milyar doları aşmasını hedeflediklerini ifade etti. Türkiye'nin üretim kapasitesini teknolojik dönüşüm ile güçlendirerek, cari işlemler hesabındaki sürdürülebilir iyileşmeyi sağlamayı amaçladıklarını belirten Bolat, "Bu vesileyle, daha düşük ithalat rakamları ile daha yüksek ekonomik büyüme seviyelerine ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.