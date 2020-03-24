Ekonomi TEBden ekonomiye destek paketi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TEB'den ekonomiye destek paketi

TEB,kredi kullanan ve koronavirüs salgını nedeniyle ödemelerde zorluk çeken müşterilerine 3 ay erteleme imkanı sunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk Ekonomi Bankası (TEB).
Türk Ekonomi Bankası (TEB).

Türk Ekonomi Bankası (TEB), küresel çapta yaşanan ve Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ekonomiye destek vermek üzere müşterilerine kredi ödemelerinde kolaylık sağlayan bir destek paketi açıkladı.

  • Bu kapsamda TEB'den kredi kullanan bireysel ve tüzel müşteriler, yaşanan salgın nedeniyle ödeme sıkıntısı çekmeleri durumunda başvuruda bulunarak, 30 Nisan’a kadar olan anapara ve faiz ödemelerini aynı koşullarla 3 ay erteleyebilecek. Kredi ödemelerinde erteleme talebinde bulunmak isteyen müşteriler, TEB Şubeleri ve TEB Çağrı Merkezi üzerinden başvuru yapabilecek.

25 Mart tarihi itibarıyla, CEPTETEB, CEPTETEB İŞTE ve Kurumsal İnternet Şubesi üzerinden yapılan havale ve EFT işlemlerinden 30 Nisan’a kadar masraf alınmayacak. Ayrıca, TEB müşterileri “Üç Banka Tek ATM” noktalarından para çekme, yatırma, bakiye görüntüleme ve kredi kartı borcu ödeme gibi işlemleri 30 Nisan'a kadar ücretsiz yapabilecek.

Bunlarla birlikte TEB, müşterilerinin ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi için desteklenmesi konusunda çalışmalarına devam edecek.

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