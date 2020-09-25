​Tedarik zincirinde doğru yerdeyiz

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, salgın sonrası süreçte yatırımlarda ve lojistik tercihlerinde önemli değişiklikler olmaya başladığına işaret ederek, “Türkiye’nin İtalya’dan Çin Seddi’ne uzanan coğrafyada, ‘üretim gücü ve verimliliği en yüksek ülke’ olarak konumlanacağından zerre kadar şüphemiz yok. Yatırımlarda, lojistik tercihlerinde önemli değişiklikler olmaya başladı. ‘Üretimin en ucuz olduğu yere konumlanma’ stratejisi değişecek. Yerli üretimin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Tedarik zincirinde en doğru yerdeyiz. Coğrafi lokasyon avantajımıza yüklenmemiz şart” değerlendirmelerini yaptı.

VERİ MERKEZİNE 2 MİLYAR TL YATIRIM

Murat Erkan

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından gerçekleştirilen 12. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri, hibrit törenle sahiplerini buldu. Törende konuşan, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da , yerli ve milli teknolojilerin yanı sıra veri güvenliğine de son derece önem verdiklerini belirterek, “Yakın zamanda Çorlu’daki veri merkezinin de devreye girmesiyle bugüne kadar veri merkezlerine yaptığımız yatırım 2 milyar lirayı aşmış olacak” dedi.

YILIN RÖPORTAJI ÖDÜLÜ YENİ ŞAFAK’IN

Yeni Şafak Gazetesi Ekonomi Editörü Orhan Orhun Ünal

Ekonomi Basını Başarı Ödülleri’nin sahiplerini bulduğu etkinlikte, Yeni Şafak gazetesi de ödül alanlar arasındaydı. Yazılı Basın Söyleşi Röportaj kategorisinde Yeni Şafak Gazetesi Ekonomi Editörü Orhan Orhun Ünal, ‘Güzel ve Çirkin’ başlıklı haberiyle ödüle layık görüldü.