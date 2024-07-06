Tedbiri çiğneyen bürokrat yandı

AK Parti, mayısta açıklanan kamuda tasarruf genelgesine yasal dayanak teşkil edecek torba kanun teklifini, Meclis Başkanlığı’na sundu. Teklifle, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na tasarruf tedbirlerini denetleme yetkisi veriliyor. Tasarruf tedbirlerine aykırı hareket eden bürokratların kamudan çıkarılması dahil mevzuattaki tüm cezalar uygulanacak. Sonuçları idareler tarafından Cumhurbaşkanlığı’na bildirilecek.





2. MAAŞA ÜST SINIR

32 maddelik kanun teklifinin detaylarını açıklayan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, birden fazla maaş alan bürokratlara üst sınır geleceğini söyledi. Yüksek Planlama Kurulu kararıyla ikincil görev yapıldığında bir huzur hakkı veya tazminat alınabildiğini vurgulayan Güler, “Buradaki genel kurul tarafından belirlenen rakamlara biz karışmıyoruz. Bu rakamlar, ne belirlendiyse Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın belirlediği bir ortak hesaba gelecek, hazineye gelir elde edilecek, hizmetlerden dolayı emek sarf edildiği için şu andaki durum içerisinde üst sınır şu anda 98 bin lira. Bunun üzerinde alamayacaklar. Üzerinde verilecek bir huzur hakkı, görev tazminatı gibi bir bedel varsa hazineye gelir elde edilecek" diye konuştu.





AYDINLATMA PAYI DEĞİŞİYOR

Teklifle, genel aydınlatma kapsamında belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri payından yapılacak kesinti oranlarına değişecek. Büyükşehir belediyelerinin sınırları içinde 2014'den bu yana %20 olarak uygulanan %10'luk kanuni oran yüzde 30 olacak. BOTAŞ'ın borçlarının silinmesine yönelik maddenin de yer aldığı teklif, doğrudan yatırımlara damga vergisi istisnası da getiriyor.





DEPREM BÖLGESİNE ÖZEL KORUMA

Yeni yıla girildikten sonrada Lamba ailesinin eve gitmek istediği, Bulut ile Irmak uyuduğu için anne ve babanın iki kardeşi anneannelerinde bıraktığı öğrenildi. Sabaha karşı yangın çıkınca gece anneannelerinde uyuyan iki kardeşin hayatta kaldığı ortaya çıktı. Amca Halil Lamba, “Çocuklar uyumayıp eve gitseydi belki şimdi onlar da hayatta olmayacaktı” dedi.





KAMU BANKALARINA SERMAYE TAKVİYESİ

Gelecek hafta Meclis Plan Bütçe Komisyonunda görüşülmesi beklenen kanun teklifine göre, Hazine'nin Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Piyasa İstikrar ve Denge Alt Fonuna özel tertip devlet iç borçlanma senedi vermesi öngörüldü. Hazine ve Maliye Bakanı, borç (ikraz) olarak verilecek özel tertip iç borçlanma senedi çıkarmaya yetkili kılındı. Maddede, özel tertip devlet iç borçlanma senedi verilmesi, kamu bankalarının sermayesinin güçlendirilmesi şartı da yer aldı.



