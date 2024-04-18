Teknoloji dünyası Mobilefest'te buluşacak

Türk yazılım ve bilişim sektörü, pazar gücünü artırmak için 25-27 Nisan 2024 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek Mobilefest İletişim Teknolojileri Fuarı ve Konferansı’nda yer alacak. Mobilefest'ten, 300 katılımcı firma ve 20 binden fazla ziyaretçi beklediklerini kaydeden ExpoHIS Genel Müdürü Kenan Onak, “İletişim teknolojileri ekosisteminde büyümesini her gün daha da artıran bir ülke olarak fuarlar açısından da bir üs halini aldık” şeklinde konuştu.
Bilişim ve yazılımda potansiyel biriktiğine dikkat çeken Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Bağören, “Sektörümüz geçen yılı 3.5 milyar dolarlık bir rakam ile kapattı. Yüzde 15’lik bir büyüme kaydettik. 3 yıl içerisinde bu rakamın 15 milyar dolara gelmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu. Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) Başkan Yardımcısı İlyas Kayaduman ise, “Bu kapsamda ürünler geliştirildi. Yerlilik oranımız yüzde 25’lere ulaştı. Yurt dışına açılıyız” dedi. Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin, “Sektörümüzün büyümesi için girişimlerde bulunuyor, çalıştaylar düzenliyoruz” dedi.