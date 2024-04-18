Teknoloji dünyası Mobilefest'te buluşacak

Türk yazılım ve bilişim sektörü, pazar gücünü artırmak için 25-27 Nisan 2024 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek Mobilefest İletişim Teknolojileri Fuarı ve Konferansı’nda yer alacak. Mobilefest'ten, 300 katılımcı firma ve 20 binden fazla ziyaretçi beklediklerini kaydeden ExpoHIS Genel Müdürü Kenan Onak, “İletişim teknolojileri ekosisteminde büyümesini her gün daha da artıran bir ülke olarak fuarlar açısından da bir üs halini aldık” şeklinde konuştu.