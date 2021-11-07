Ekonomi Teknolojinin gözdesi Ankara
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Teknolojinin gözdesi Ankara

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şubesi, orta yüksek ve yüksek teknoloji yatırımların illere göre dağılımını araştırdı.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Teknolojinin gözdesi Ankara
Zafer Yıldırım

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şubesi, orta yüksek ve yüksek teknoloji yatırımların illere göre dağılımını araştırdı. Buna göre, Türkiye’de son 20 yılda orta yüksek ve yüksek teknolojili 3 bin 621 yeni yatırım, teşvik belgesine bağlandı. Belgeyle yatırımların yüzde 18’ini İstanbul alırken, Ankara yüzde 10,8’le ikinci sırada geldi. Tutara göre incelendiğinde Ankara, en büyük payla birinci sıraya çıktı.

İLLER BAZINDA ARAŞTIRMA

  • TÜGİAD Ankara Başkanı Zafer Yıldırım, şehirlerin teknolojik ekosisteminin anlaşılması açısından araştırmanın önemli olduğunu söyledi. Yıldırım, “Son 20 yılda ülkemizde gerçekleşen orta yüksek ve yüksek teknolojili yatırım sayısını şehirler bazında dağıttığımızda, yatırımların yüzde 18’inin İstanbul’a gittiğini, ikinci sırada yüzde 10,8 ile Ankara’nın geldiğini tespit ettik” dedi. Teknoloji temelli yeni yatırım tercihinde, sayı bazında İstanbul’un ilk sırada yer aldığını belirten Yıldırım, “Yatırım miktarına göre bakıldığında Ankara yatırım yeri tercihinde en başta geliyor. Tüm bunlar Ankara’nın teknoloji yatırımlarında yatırımcıların gözünde önemli bir merkez olmaya devam ettiğini bize söylüyor” açıklamasında bulundu.
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