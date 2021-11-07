Teknolojinin gözdesi Ankara

Ekonomi

Yüksek faizin kazananı bankalar: Tüm zamanların en yüksek 9 aylık kârı

Yatırım ve üretimin önünde engel olan yüksek faizin kazananı bankalar oldu. Sektörün karlılığı, yılın dokuz ayında yüzde 22,7 faiz gelirleri yüzde 41,9 arttı. Böylelikle bankalar 56,9 milyar lirayla tüm zamanların en yüksek dokuz aylık karına ulaştı. Faizden sağlanan 430,9 milyarlık gelirin 307,9 milyar lirası kredilerden tahsil edildi. Faiz giderleri de 273,4 milyar lirada kaldı.