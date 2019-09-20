Tekstil ihracatta çıtayı yükseltti

Türk hazır giyim ve tekstil endüstrisi, küresel ölçekteki iki etkinliği 2-3 Ekim günlerinde tek çatı altında İstanbul'da buluşacak. Avrupa Giyim ve Tekstil Konfederasyonu (EURATEX) İstanbul Kongresi ile 12. İstanbul Moda Konferansı eş zamanlı olarak EURATEX, İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) iş birliğinde gerçekleştirilecek. İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz ile TGSD Başkanı Hadi Karasu, ortak basın toplantısında ilk kez İstanbul’da düzenlenecek EURATEX Kongresi ile 12. İstanbul Moda Konferansı'nın içeriği hakkında bilgi verdi.

ABD İLE TİCARETE EN HAZIR TEKSTİL

Avrup Birliği'nin 135 milyar dolarla dünyanın en büyük hazır giyim ithalatçısı konumunda bulunduğunu belirten Gültepe, AB'nin Türkiye'nin de en önemli ve vazgeçilmez pazarı olduğuna dikkat çekti. Gültepe, Türkiye'nin yaklaşık 18 milyar dolarlık hazır giyim ihracatının yüzde 68'ini AB ülkelerine yaptığını anımsattı. Mustafa Gültepe, AB'den sonra dünyanın en büyük hazır giyim pazarının 103 milyar dolarla ABD olduğunu belirtti. Türkiye'nin ABD'ye 2018'deki ihracatının sadece 600 milyon dolar olduğuna işaret eden Gültepe, şunları kaydetti: "Tekstilin 357 milyon dolarlık ihracatı ile birlikte 1 milyar dolar sınırına yaklaşıyoruz. Önümüzde bizleri çok heyecanlandıran önemli bir fırsat var. Bilindiği üzere Türkiye ve ABD 100 milyar dolarlık bir ticaret hedefi koydu. Zaten ABD ile ticarette en öncelikli sektör konumundayız. Sektör bileşenlerinin temsilcileri olarak Ankara'da ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile görüşmemiz oldu. İki ülke siyasi otoritelerinin de desteğini alabilirsek biz ABD’ye tekstil ve hazır giyim ihracatımızı orta vadede 5 milyar dolarlık bir ihracat hacmine ulaşmamızın önünde de hiçbir engel yok. ABD'ye 50 milyar dolarlık ihracat hedefinin asgari yüzde 10'una hazır giyim ve tekstil olarak biz imza atabiliriz."

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TÜRKİYE TEKSTİLDE DÜNYA YEDİNCİSİ

İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz de 340 milyar dolarlık küresel tekstil ve hammaddeleri ihracatında Türkiye'nin yüzde 3 payla dünyanın en önemli 7. tedarikçisi konumunda bulunduğunu söyledi. Öksüz, AB pazarında ise yüzde 15,5 payla 2. ülke konumunda olduklarını belirtti.

DEVLET DESTEKLERSE KAPASİTEYİ ARTTIRIRIZ

Fotoğraf: Arşiv

TGSD Başkanı Hadi Karasu ise EURATEX’in Avrupa’da 178 milyar avro ciroya sahip 171 bin firmanın çatı kuruluşu olduğunu belirterek, “Ülkemizde işsiz sayısı artarken Türk Moda Endüstrisi istihdam yaratmaya devam ediyor. 2019’un ilk yarısında 15 bin insanımızı istihdama kazandırdık. Haziran 2019 verilerine göre üretimde 540 bin istihdamla kendi rekorumuzu kırdık. Gelinen aşamada önümüzde ciddi sorunlar ve fırsatlar var. 103 milyar dolarlık ABD pazarında yepyeni fırsatlarla karşı karşıyayız. Kapasite kullanımında yüzde 85’teyiz. Kamu otoritesi omuz vermeye devam ederse kısa zamanda kapasitemizi yüzde 25 arttırabilir, on binlerce insanımız iş sahibi yapabiliriz” açıklamasında bulundu.