​Tekstilde kadın girişimcilerin zaferi

13 projenin yarıştığı finalde bireysel kategoride birinciliği Zeytin Çekirdeği Atığı Prinadan Elde Edilen, Doğayı Koruyan Biyopolimer ile Sürdürülebilir Tekstil Ürünleri ve Bitkisel Deri Üretimi isimli projesi ile Duygu Yılmaz kazanırken, kurumsal kategoride Biyobozunur Yıkanabilir Antiviral Maske projesi ile Polyteks Ar-Ge Merkezi ipi göğüsledi. Bu yıl ilk kez kadın girişimciler için verilen ödüle ise Wearebasics isimli projeleriyle Cansu Yanık ve Ceren Danış sahip oldu.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin (UTİB) rekor başvuru alan girişimcilik programı Techxtile Start-Up Challenge’da ödüller sahiplerini buldu. UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin etkinlikte yaptığı konuşmada, Pınar Taşdelen Engin, “Bu yıl pandemiye rağmen yüzde 66 oranında artışla 174 proje başvurusu aldık. Başvuruların 64 tanesi kadın girişimcilerimizden geldi. Birinciliği de bir kadın girişimcimizin kazanması bizi çok mutlu eden bir başka gelişme oldu” dedi.

PANDEMİYE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Engin, bu yılki başvurularda yaşadığımız pandeminin etkisinin fazlasıyla hissedildiğine işaret ederek, “11 adayımız, pandemiyle ilgili bir sorun ya da duruma çözüm üretmeyi amaçlayan proje sunarken, akıllı tekstillerde 10, sanal gerçeklik alanında 18, teknik tekstillerde 20, enerji verimliliğinde 5 ve ekonomide 1 başvuru aldık. Sürdürülebilirlik, yapay zekâ gibi alanlardan önemli sayıda proje sunuldu. Öte yandan 11 yılda 2.400’e yakın proje elimize ulaşırken, bunların yüzde 5’e yakınında ticarileşme aşamasına gelmesi ne kadar doğru bir iş yaptığımızın göstergesidir” diye konuştu.

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Pınar Taşdelen Engin

KÜRESEL TİCARETTE DEĞİŞİM

Etkinliğin ikinci günü heyecanlı anlara sahne oldu. Birçok ödüün verildiği programda Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, TİM Başkanı İsmail Gülle ve T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay dijital ortamda katılımcılara seslendiler. Pandeminin tüm dünyaya yayılmasının ezberleri bozan yeni bir dönemi de bizlere yaşattığını belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Özellikle köklü değişimlere tanık olduğumuz bu süreçte ABD, Çin ve Avrupa Birliği arasındaki gerilim, geleneksel tedarik zincirinde de hızlı bir değişimin ciddi sinyallerini veriyor. Özellikle bu programın önemi burada ortaya çıkıyor. Teknoloji ve dijitalleşmenin ışığında sadece bugünü değil bizlerin artık geleceği de takip etmemiz gereken bir süreci önümüze getirdi. TechXtile Start-Up Challenge, Türkiye’nin cesur ve inovatif girişimcilerinin ufuk açan fikirlerini sermaye ile buluşturmasını sağlarken, klasik yatırımcı profilinin de start-up lara yönlendirilmesine zemin oluşturuyor” dedi.

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Örnek dayanışma

Techxtile Start-Up Challenge’ın birlikte oluşturulansinerji olduğuna değinen TİM Başkanı İsmail Gülle ise “Başta bakanlıklarımız olmak üzere bunun altında birçok kurum var. Bir dayanışma var. Bir amaç özelinde bir araya gelip tüm konuların hepsinin koordinasyonu son derece anlamlı. Biz davaya inanmış, bu ülkenin geleceğine inanmış ve bu ülkenin insanına bir şeyler verebilmek adına tüm mesaisini harcayan insanlar olarak bu girişimci kardeşlerimizin projelerinin değer bulduğunu, sermaye ile birleştiğini, ülkemize fayda getirecek işlere vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.