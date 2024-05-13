Temiz enerji için yeşil banka

Türkiye, son 10 yıllık dönemde rüzgar ve güneş enerjisi alanında ciddi bir atılım yaptı. Özellikle hidroelektrik santralleri, yenilenebilir enerji portföyünde lider pozisyonda yer alıyor. Hidroelektrik Santralları Sanayi İş İnsanları Derneği (HESİAD) Başkanı Elvan Tuğsuz Güven, Türkiye’nin sahip olduğu enerji potansiyelini daha da iyi değerlendirebilmek için ‘yeşil banka’ kurulması gerektiğini söyledi. Yenilenebilir enerji sektöründeki en büyük sorunlardan birisinin finansman olduğuna dikkat çeken Güven, “2053 net sıfır emisyon ve tam bağımsız enerji sektörü hedefine ulaşmak için hem kredi hem de danışmanlık desteği sağlayacak bir banka kurulması önem arz ediyor. Bu sayede yenilenebilir enerji sektörüne uygun finansmanın yurt dışı kaynaklardan ülkemize çekilmesi daha kolay ve cazip olacaktır" dedi.

Elvan Tuğsuz Güven

Avrupa'da ikinciyiz

Güven, hidroelektrik sektörünün halihazırda toplam kurulu gücün yüzde 35’ini tek başına temsil ettiği bilgisini paylaşarak, “Hidroelektrik alanında yaklaşık 32 bin megavatlık bir kurulu gücümüz var. Yıllık enerji üretim potansiyelimiz 66 bin 980 gigavat saat seviyesinde. Bu rakamlarla Türkiye yenilenebilir ve temiz bir enerji kaynağı olan hidroelektrik enerji ile sera gazı emisyonlarına neden olmadan elektrik üretiminde Avrupa’da ikinci dünyada ise hidrolik kaynaklar bakımından dokuzuncu sırada” açıklamasını yaptı.

Hibrit santraller verimi katlar

HES’lerle doğru şekilde uyumlanabilecek hibrit uygulamalar sayesinde yenilenebilir enerji gücünün artabileceğini vurgulayan Güven, konuş-masını şöyle sürdürdü: "Ulusal enerji verimliliğine de katkı sunacak, halihazırda kamulaştırması, elektrik iletim hattı, trafo bağlantıları, alt yapısı tamamlanmış, yetişmiş kadroya sahip hidroelektrik santrallerinde, yaz aylarında global ısınma ile olumsuz etkilenen üretimlerini ve düşen hidro üretim kapasitelerini GES’ten telafi etmek için aynı bağlantı bölgesinde olmak kaydıyla GES yatırımı yapılmasının önünün açılması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun önü açıldığında HES’lerin tam anlamıyla yerli ve milli kaynaklardan, çevreci depolamalı santraller olarak üretim yapabilmesi sağlana-caktır."







