Temiz enerjide stratejik iş birliği

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Körfez turunun ardından Türkiye ve Suudi Arabistan arasında enerji alanında imzalanan anlaşmada detaylar ortaya çıktı. Resmi Gazete’de dün yayımlanan anlaşma ile iki ülke rafine petrokimya üretimi, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, elektrik enterkoneksiyonu ve elektrik ithalat, ihracat iş birliği yapacak. Bunların yanı sıra karşılıklı olarak batarya depolama, siber güvenlik ve yapay zekâ yatırımları teşvik edilecek.

Türkiye, ilişkileri hızla normalleştirdiği Körfez ülkeleriyle ‘enerjik’ bir başlangıç yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Körfez çıkarmasında enerjiye ilişkin anlaşmalar imzalanırken Suudi Arabistan ile imzalanan anlaşmada yenilenebilirden hidrokarbona büyük bir çerçevede iş birliği yapılacağı görülüyor.

ELEKTRİKTE ORTAK ŞEBEKE

Yaklaşık 30 milyar doları bulan enerji alanındaki anlaşmaların ilk ayağı da böylece yürürlüğe girdi. Anlaşma kapsamında yenilenebilir enerji yatırım fırsatları, bu alandaki projelerin geliştirilmesinde tecrübe alışverişi, ortak enerji verimliliği projelerinde iş birliği yapılacak. Elektrik alanında iki ülke arasında elektrik enterkoneksiyonu ve elektrik ithalat, ihracatı, üretim, iletim ve dağıtım alanlarında tecrübe paylaşımı, akıllı şebeke alanlarında karşılıklı yatırımlar yapılacak. Yeni çağın geleceği olarak görülen hidrojen kullanımında da iş birliği yapılacak. Bu kapsamda hidrojen kullanımının artırılması için Ar-Ge projeleri yürütülecek.

PETROL VE DOĞAL GAZDA EĞİTİM VE PROJE ADIMI

Petrol ve doğal gaz sektörlerindeki projelerde teknik iş birliğine gidilecek. Hidrokarbonların rafine edilmesi, ticarileştirilmesi, dağıtımı, ticareti, petrokimyasalları ve rafine petrol ürünlerinin üretimi, ticareti, doğal gazın yeniden gazlaştırılması, sıvılaştırılması ve depolanmasında ortak projeler yürütülecek.

SUUDİ ARABİSTAN İLE GÜÇLÜ BİRLİKTELİK

Kamu kurumlarının iş birliği yanında, özel sektör arasında da yatırımlar güçlendirilecek. Bunların yanı sıra batarya depolama, dijital dönüşüm, inovasyon, siber güvenlik ve yapay zekâya yönelik yatırımlar teşvik edilecek. Enerji tedarik zincirinin güçlendirilmesi için Suudi Arabistan ve Türkiye’nin özel sektörü arasındaki iş birliği güçlendirilecek.







