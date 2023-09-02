Tezgahlar şenlendi

Denizlerde av yasağının kalkmasıyla balıkçılar ‘Vira bismillah’ dedi. İlk gün bereketli bir av geçiren balıkçıların karaya ulaşmasıyla balık fiyatlarına da yansıdı. Balık çeşidinin çoğalmasıyla yurdun dört bir yanından fiyatların yarı yarıya düştüğü görüldü.





İLK HAMSİNİN KASASI 2250 LİRAYA ALICI BULDU

İlk avın ardından Gürpınar Su Ürünleri Hali’ne çıkan balıkçılar ilk mahsulü de mezat usulü satışa çıkardılar. Sezonun ilk hamsisi ise bir kasası 2 bin 250 lira fiyattan alıcı buldu.





TRABZON’DA İSTAVRİT BOLLUĞU

Av yasağının kalkmasıyla mavi sulara açılan Trabzonlu balıkçıların ağlarına ilk gün istavrit takıldı. Egeli balıkçılar ise daha çok hamsi ve sardalya avladı. Samsun Canik Balıkçı Barınağı’nda düzenlenen törenle denize açılan balıkçılar ise bu yıl palamutun olmadığını ve hamsi bolluğu yaşanacağını belirtti. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam Türkiye’de yıllık 350-400 bin ton yıllık balıkçılık yapıldığını belirterek, “2022 yılında 64 bin ton ile Samsun balık avcılığında birinci sırada” dedi.





HAMSİNİN KİLOSU 100 LİRAYA DÜŞTÜ

Akçakoca’da balıkçılar av sezonunun ilk gününde umduğunu bulamadı. Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, “Sularımız sıcak. Parça parça palamut balığı var ama henüz çok küçük. Az olduğundan balıkçılarımız mazotunu dahi karşılayamadığı için palamut avcılığı yapmıyoruz. Havaların soğumasıyla palamut avcılığına başlanacak. Trol avcılığı da başladı. Onda da az hareketlilik var ama ne çok kötü ne çok iyi” dedi. Akçakoca’daki tezgahlarda hamsinin kilogramı 100, barbun, mezgit ve istavritin kilogramı 150, levrek ve çupranın tanesi 90 liradan satılıyor.





KARAMÜRSEL’DE İLK MEZAT YAPILDI

Marmara Bölgesi’nin en büyük toptan su ürünleri satış noktalarından biri olan Kocaeli Karamürsel Ereğli Balık Hali’nde, yeni sezonun ilk mezadı yapıldı. Balıkçılar limana hamsi, mezgit, sardalya ve istavritle döndü. Doğu Marmara ve Batı Karadeniz bölgesindeki restoran işletmecileri ile pazar esnafının en önemli balık tedarik noktası olan halde ilk mezat başladı. Kasalara doldurulan balıklar açık arttırma usulüyle satıldı. İstavritin kasası 800-1200 lira, sardalyanın 350-400 lira, hamsinin 1700-2 bin lira, turna mezgitin 1000-1200 liradan alıcı buldu.

MEZGİT 50 LİRADAN SATILIYOR

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle Ordu’da avlanan balıklar, tezgahlarda satışa sunuldu.Kentte tekneleriyle gece Karadeniz’e açılarak ağlarını bırakan balıkçılar, farklı türlerde balıkla limanlara döndü. İstavritin kilogramının 100 ile 150 liradan satılırken, mezgitin kilogramı ise 50-100 lira arasında değişiyor.







