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Ekonomi Thodex vurgununda yeni gelişme Şirketin tüm hesapları incelenecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Thodex vurgununda yeni gelişme: Şirketin tüm hesapları incelenecek

Kripto para borsası Thodex üzerinden gerçekleşen vurgun sonrası firari CEO Fatih Faruk Özer'i yakalama çalışmaları devam ederken dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Thodex üzerinden kripto para satın alarak mağdur olduğunu belirten S.K. yatırdığı bedele ilişkin zararının giderilmesi için açtığı belirsiz alacak davası kabul edildi. Mahkeme, Türkiye Bankalar Birliği'ne müzekkere yazılarak Thodex Şirketi'nin tüm hesaplarının mevduat bilgilerinin gönderilmesine karar verdi.

Haber Merkezi DHA
Thodex vurgununda yeni gelişme: Şirketin tüm hesapları incelenecek
Thodex'in firari CEO'su Faruk Fatih Özer için Kırmızı Bülten çıkarıldı.

Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi dosya üzerinden inceleme yaptı. Mahkeme, davalı Thodex Şirketi'nin açılan bu dava dilekçesinin kendilerine tebliğinden itibaren 2 hafta içinde davaya karşı cevap dilekçesi ile ilk itirazlarını sunmaları için süre verilmesine karar verdi.

Thodex’in kullandığı bankalara müzekkere yazılmasına da karar veren mahkeme, davacı tarafın davalı Thodex hesabına yaptığı ödemelere ilişkin banka dekontlarının istenmesini kararlaştırdı.

Türkiye Bankalar Birliği’ne müzekkere yazılarak Thodex’in tüm hesaplarının mevduat bilgilerinin gönderilmesi kararda istendi. Mahkeme, davacı vekilinin, davalı şirket olan Thodex’in tespit edilecek her türlü taşınır taşınmaz mal varlığı ile alacak haklarına ve banka hesaplarına tedbir konması talebinin ise davalı avukatın gerekli belgeleri sunduktan sonra değerlendirilmesine hükmetti. Mahkeme, ön inceleme duruşmasının ise ileride yapılmasına karar verdi.

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NE OLMUŞTU?

Thodex mağduru olduğunu belirten S.K., 160 bin lira değerinde kripto para aldıktan sonra sanal cüzdanına ulaşamadığı gerekçesiyle avukatı Sinan Keskin aracılığıyla Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi’ne belirsiz alacak davası açmıştı. Dilekçede davalı Thodex’in hizmet sözleşmesine uymadığı belirtilerek, ivedilikle Thodex’in tespit edilecek her türlü taşınır ve taşınmaz malvarlığı ile alacak haklarına ve banka hesaplarına ihtiyarı tedbir konularak üçüncü kişilere devrinin önlenmesi talep edilmişti.

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