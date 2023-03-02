THY 2022’yi 2,7 milyar dolar net kârla tamamladı

Global havacılık sektörü Covid-19 salgınının ardından jeopolitik gerilimlerle, enflasyonist baskılarla ve operasyonel sorunlarla yüzleştiği bir yılı geride bıraktı. Türk Hava Yolları, çevikliği, geniş uçuş ağı ve pandemi döneminde koruduğu yüksek nitelikli iş gücü sayesinde rakiplerinden olumlu ayrışarak 2022 yılını 2,7 milyar dolar net kâr ile tamamladı. THY, 2020 yılından itibaren yaşanan zorlu faaliyet ortamına rağmen bu çeyrekle birlikte üst üste altıncı çeyrekte de net kâr kaydetmiş oldu.

2022 yılında toplam gelirleri, 18,4 milyar dolar ile 2019 yılını %39 aşarak tarihi yüksek seviyeye ulaşan THY’nin toplam gelirin %20’sini oluşturan kargo gelirleri ise 2019 yılına göre %120 artış göstererek yaklaşık 3,7 milyar olarak gerçekleşti.

KÜRESEL ÇAPTA BAŞARI

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “Türk Hava Yolları 2022 yılında dünyanın en genç ve modern filoları arasında yer alan 394 uçağı ile iç hatlarda %85,8, dış hatlarda ise %80,1 doluluk oranı ile toplamda yaklaşık 72 milyon yolcu taşıdı. Küresel enflasyon baskılarına rağmen akaryakıt hariç birim giderlerini 2022 yılında 2019 yılına göre %2 azaltarak güçlü maliyet yönetimini sürdürdü” dedi. Bolat, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA’nın yayımladığı verilere göre 2022 yılında küresel hava yolcu kapasitesi 2019 yılının %28 gerisinde kalırken, Türk Hava Yolları’nın 2019 yılı kapasitesinin %7,5 üzerine çıkarak sektörün öncüsü olduğunu vurguladı.

AVRUPA’NIN EN ÇOK UÇAN ŞİRKETİ

Bolat, “Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (Eurocontrol)’nün verilerine göre son üç yıldır Avrupa’nın en fazla uçan network taşıyıcısı olan ortaklığımız, 2022 yılında dünyanın en çok uluslararası koltuk kapasitesi sunan network hava yolu olarak küresel çapta dikkat çekici bir yükselişe imza attı. Ülkemizin havacılık altyapısına olan yatırımlarının bir neticesi olarak da İstanbul Havalimanı Avrupa’nın en çok yolcu ağırlayan havalimanı oldu” değerlendirmesinde bulundu.

KARGODA PAZAR PAYIMIZ ARTIYOR

Son 10 yılda kargo taşımacılığındaki pazar payını 4 katına çıkardıklarına dikkat çeken Bolat, “IATA verilerine göre 2022 yılında dünyanın en büyük 5. hava kargo taşıyıcısı olarak başarısını sürdürdü. Geçtiğimiz yıl İstanbul Havalimanı’ndaki yüksek teknolojiyle donatılan yeni kargo operasyon merkezi olan SMARTIST’e taşınan Turkish Cargo, dünyada lider hava kargo markaları arasındaki pozisyonunu daha da geliştirmeyi hedeflemektedir” bilgisini verdi.

BİN DEPREMZEDEYE İSTİHDAM MÜJDESİ

Depremde büyük bir seferberlik ruhuyla hareket ettiklerinin altını çizen Bolat, “Ülkemizin bayrak taşıyıcı havayolu olmanın getirdiği sorumluluk ve bilinçle 6 Şubat’ta gerçekleşen, Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından tüm imkanlarımızı seferber ederek bugüne kadar 2.400’ün üzerinde uçuş ile 433 bin arama kurtarma ekibini ve 16 bin ton yardım malzemesini bölgeye ulaştırdık. Ayrıca 430 bin vatandaşımızın da bölgeden tahliyesini gerçekleştirdik. Deprem felaketi sonrası yaraları sarmak için biz de elimizi taşın altına koyduk. AFAD’a yaptığımız 2 milyar TL nakdi bağışın yanında, 1000 adet konutun inşası için Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığıyla çalışmalara başladık. Depremden etkilenen 1000 ailemizden 1’er kişiyi de istihdam ederek 1000 kişiyi Türk Hava Yolları ailesine katacağız” dedi.



