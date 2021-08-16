THY Afganistan'a uçuşları iptal etti

Türkiye'den Afganistan'a yapılması planlanan tarifeli seferlerin tamamı iptal edildi.

Afganistan'daki Türklerin tahliye edilmesi için de uçak gönderildi. Yurda dönmek isteyenleri İstanbul'a getirecek uçak gece havalandı ve Kabil'e ulaştı.

NTV'nin haberine göre, 324 yolcuyla Türkiye'ye gelmesi beklenen uçağın öğlen saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor.

AFGANİSTAN'DA NELER OLUYOR?

Taliban güçleri 20 yıl sonra Kabil’e girdi. Taliban, iktidarın devir teslimi için Afgan hükûmetiyle masaya oturdu. İlerleyen saatlerde Devlet Başkanlığı Sarayı ve bazı kamu binalarında kontrol de Taliban güçlerine geçti.

Kabil’den çıkışlar için güvenli koridor oluşturulacağı belirtilirken, havalimanında ve sınırlarda yoğunluk oluştu. Devlet Başkanı Eşref Gani de ülkeyi terk etti.

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FOTOĞRAF 6 Afganistan’da 34 vilayetten 31’inde kontrolü ele geçiren Taliban’ın başkent Kabil’e girmeye başlamasının ardından, kentte güç kullanmayacağını ve halkın zarar görmeyeceğini duyurmuştu. Taliban’ın Kabil’e girmeye başladığını duyan halk, başkenti terk etmeye başladı. Uzun araç kuyruklarının ulaştığı kentte trafik kitlendi. Havalimanını dolduran yüzlerce Afgan, uçağa binebilmek için birbirini ezdi. Uçağa giden merdiveni hıncahınç dolduran ve tehlike oluşturan Afganların, kaçmak için verdiği mücadele anbean kameraya yansıdı. Afganistan İçişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili ise, Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin Tacikistan’a gitmek üzere başkent Kabil’den ayrıldığını bildirdi. Cumhurbaşkanlığı Ofisi ise, Cumhurbaşkanı Gani’nin ülkeden ayrıldığına yönelik haberlerle ilgili güvenlik nedeni ile bilgi verilemeyeceğini ifade etti. Taliban'dan kaçış: Uçaklara böyle akın ettiler Afganistan'da Taliban'ın ilerleyişi sürerken, Afgan halkının başkent Kabil'i terk ettiği anlar görüntülendi. BiP'te paylaş

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