THY Afganistan'a uçuşları iptal etti

Türk Hava Yolları (THY) Afganistan'a tarifeli uçuşları iptal etti. Afganistan'daki Türklerin tahliye edilmesi için de uçak gönderildi. 300'ü aşkın yolcuyla Türkiye'ye gelmesi beklenen uçağın öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor.
Türkiye'den Afganistan'a yapılması planlanan tarifeli seferlerin tamamı iptal edildi.
Afganistan'daki Türklerin tahliye edilmesi için de uçak gönderildi. Yurda dönmek isteyenleri İstanbul'a getirecek uçak gece havalandı ve Kabil'e ulaştı.
NTV'nin haberine göre, 324 yolcuyla Türkiye'ye gelmesi beklenen uçağın öğlen saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor.
AFGANİSTAN'DA NELER OLUYOR?
Taliban güçleri 20 yıl sonra Kabil’e girdi. Taliban, iktidarın devir teslimi için Afgan hükûmetiyle masaya oturdu. İlerleyen saatlerde Devlet Başkanlığı Sarayı ve bazı kamu binalarında kontrol de Taliban güçlerine geçti.
Kabil’den çıkışlar için güvenli koridor oluşturulacağı belirtilirken, havalimanında ve sınırlarda yoğunluk oluştu. Devlet Başkanı Eşref Gani de ülkeyi terk etti.