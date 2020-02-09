THY Afrika’da 60’ıncı noktaya ulaştı

Dünyanın en fazla yerine uçan havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları (THY), Ekvator Ginesi’nin başkenti Malabo’ya sefer başlattı. Bayrak taşıyıcı, Afrika Kıtası’nda yer alan Ekvator Ginesi’nin başkenti Malabo’ya önceki gün itibarıyla tarifeli seferler başlattı. Malabo, Türk Hava Yolları’nın uçuş ağına eklediği 319’uncu destinasyon oldu. THY’nin Afrika Kıtası’ndaki 60’ıncı uçuş noktasına seferler, İstanbul-Port Harcourt-Malabo-İstanbul parkurunda ve Boeing 737-900 tipi uçaklarla icra ediliyor.

İlker Aycı

HAVACILIKTA YENİ DÖNEM

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, İstanbul Havalimanı ile birlikte Türk havacılığında ve turizm sektöründe yeni bir dönem başladığını belirtti Aycı, “Yeni, devasa operasyon merkezimiz bize uçuş ağımızı genişletme noktasında eşsiz bir performans sergileme avantajı sağlıyor” ifadesini kullandı. Malabo, Afrika Kıtası’nda yer alan Ekvator Ginesi’nin başkenti ve en büyük ikinci şehri konumunda.

PETROL ZENGİNİ ÜLKE

Petrol zengini bir şehir olmasının yanı sıra turizm faaliyetleri de şehirde önem arz ediyor. Malabo, doğal güzellikleri ve tarihi mimarisiyle Afrika Kıtası’nın en ayrıcalıklı şehirlerinden biri durumunda. Fiyatlar, 30 Nisan 2020 tarihine kadar alınacak biletlerle 7 Şubat-30 Haziran 2020 tarihleri arasındaki gidiş-dönüş seyahatler için geçerli olacak. Uçuşlar, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri yapılacak.

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Vancouver uçuşları 9 Haziran’da başlıyor

Türk Hava Yolları’nın (THY), Kanada’daki üçüncü uçuş noktası olan Vancouver seferleri 9 Haziran 2020’de başlıyor. THY’nin Montreal ve Toronto uçuşlarına ilaveten başlayacağı İstanbul-Vancouver seferleri, Boeing 787-9 tipi yolcu uçakları ile yapılacak. THY Vancouver seferleri haftada 3 sefer ve aktarmasız olarak gerçekleştirilecek. Türkiye’nin Ottawa Büyükelçisi Kerim Uras, bu gelişmenin Türk makamları ile THY yetkililerinin bir süredir sarf edilen yoğun çabalarının bir ürünü olduğunu, Türkiye ve Kanada arasındaki ekonomik, ticari ve insani ilişkilerin ivmelenmesine büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Büyükelçi Uras, Vancouver seferlerinin Çin’de ortaya çıkan yeni tür koronavirüs salgının havacılık sektörünü dünya genelinde olumsuz etkilediği bir döneme rast gelmesinin kararı daha da önemli hale getirdiğini vurguladı.