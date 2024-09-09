THY ağustos ayında 8,4 milyon yolcu taşıdı

THY Ağustos 2024 dönemine ilişkin trafik sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, havayolu şirketinin Ağustos 2023 döneminde 8,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 3,2 azalarak 8,4 milyon olarak gerçekleşti. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ağustos 2023 döneminde 2,9 milyon iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 4,2 artarak 3 milyon olarak oldu. Yolcu doluluk oranı Ağustos 2024 döneminde 2023 yılının aynı dönemine göre 0,5 puan azalarak yüzde 85,7 olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı yüzde 85 yurt içi doluluk oranı yüzde 91,8 oldu. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ağustos 2023 döneminde 22,2 milyar iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 5,1 artarak 23,4 milyar olarak gerçekleşti. Taşınan Kargo-Posta, Ağustos 2023 döneminde 146,5 bin ton iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 15,9 artarak 169,8 bin ton olarak kayıtlara geçti.