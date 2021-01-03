THY Avrupa ikincisi

Geride bıraktığımız 2020 yılı, 2. Dünya Savaşı sonrası yaşanan en büyük küresel kriz olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun yıllar unutulması zor bir dönem olarak tarihe geçti. Bu zorlu dönemde en çok zorlanan sektörlerin başında havacılık geldi. Dünyanın en büyük havayolu şirketleri, krizi atlatabilmek için hem işten çıkarmalar yaptı hem de devletlerinden büyük destekler aldı. 2020’de ayakları üzerinde durmayı başaran havayolu şirketlerinden biri de Türk Hava Yolları (THY) oldu.
AYCI: SÜREÇTEN GÜÇLÜ ADIMLARLA ÇIKTIK
- THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 2020’de dünyada en çok uçan 5. şirket olmayı başardıklarını bildirdi. 2020’nin sektörün, tarihinin en ağır krizini yaşadığı ve en ağır kayıplarını verdiği bir yıl olduğunu vurgulayan Aycı, dünyanın en büyük şirketlerinin, çok büyük kayıplar karşısında devletlerine yaslanmak zorunda kaldığı bir dönem yaşadıklarını belirtti.
ÇALIŞANLARI KORUDUK
Aycı, “Dünyadaki bu büyük milli bayrak taşıyıcılar, devletlerinden yardım paketi alırlarken, diğer yandan da çok ciddi anlamda çalışanlarını işten çıkartmak suretiyle tasarruf etmeye çalıştılar. Biz THY olarak bunlardan daha farklı bir biçimde ayrıştık. Sayın Cumhurbaşkanımız'ın huzurunda son noktasını koyduğumuz sendikalarla olan süreci tamamlayarak, çalışanlarımızla belli bir ücret indirimi karşılığında, çalışanlarımızın ve şirketimizin karşılıklı fedakarlığı ile markamıza ve çalışanlarımıza sahip çıktık. Hiç kimseyi işten çıkarmadan, arkada bırakmadan bu süreci; markamıza, şirketimize, bayrağımıza, birbirimize ve ailemize dört elle sarılarak bu süreçten kuvvetlenerek çıkmak ve fırsatları değerlendirmek anlamında ileriye doğru adımlar atarak çıktık.”
UÇAKLARIN BİR KISMINI KARGO UÇAĞINA ÇEVİRDİK
- Zorlu dönemde yeni adımlar atmayı da ihmal etmediklerini bildiren İlker Aycı, bu yolcu uçaklarının bir kısmını hemen kargo uçağına çevirdiklerini, kargo taşımacılığına ağırlık vererek krizi fırsata çevirerek kargoyu dünyada en hızlı büyüten şirket konumuna geldiklerini aktardı.
Aycı, “Dünyada aşı ve tıbbi ilaç taşımasında da ilk 3 şirketten birisi THY Kargo’dur. Bütün dünyaya yapılan tıbbi malzeme ve ilaç yardımlarında da devletimizin ve ülkemizin emrinde olduk. Gururla söylüyorum ki, Eurocontrol verilerine göre, Avrupa’nın en çok uçan ikinci hava yolu şirketi durumundayız. Elbette dünyanın en çok ülkesine uçan, dünyada en fazla uluslararası noktaya hem yolcu hem de kargoda 1 numara olarak uçan hava yolu şirketinin, pandemi sürecinde de kendi bölgesinde en çok uçan hava yolu olması da ayrı bir gurur vesilesidir. Bu zor ve sıkıntılı yılı da THY yine başarıyla kapatmayı başardı" diye konuştu.