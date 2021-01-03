THY Avrupa ikincisi

Geride bıraktığımız 2020 yılı, 2. Dünya Savaşı sonrası yaşanan en büyük küresel kriz olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun yıllar unutulması zor bir dönem olarak tarihe geçti. Bu zorlu dönemde en çok zorlanan sektörlerin başında havacılık geldi. Dünyanın en büyük havayolu şirketleri, krizi atlatabilmek için hem işten çıkarmalar yaptı hem de devletlerinden büyük destekler aldı. 2020’de ayakları üzerinde durmayı başaran havayolu şirketlerinden biri de Türk Hava Yolları (THY) oldu.

İlker Aycı

AYCI: SÜREÇTEN GÜÇLÜ ADIMLARLA ÇIKTIK

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 2020’de dünyada en çok uçan 5. şirket olmayı başardıklarını bildirdi. 2020’nin sektörün, tarihinin en ağır krizini yaşadığı ve en ağır kayıplarını verdiği bir yıl olduğunu vurgulayan Aycı, dünyanın en büyük şirketlerinin, çok büyük kayıplar karşısında devletlerine yaslanmak zorunda kaldığı bir dönem yaşadıklarını belirtti.

Türk Hava Yolları (THY), 2020 yılında günlük 626 uçuşla Avrupa’da en çok sefer yapan ikinci havayolu şirketi oldu. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) havacılık sektörüne ilişkin yıllık raporuna göre; İrlandalı düşük maliyetli havayolu şirketi Ryanair, 951 uçuşla geçen yıl Avrupa’da en çok sefer yapan havayolu olarak belirlendi. THY, söz konusu listede 2019’da günlük bin 331 uçuş ortalamasıyla dördüncü sırada yer alırken 2020 yılında ise 626 seferle ikinci sıraya yükseldi. Pegasus Havayolları, günlük 261 uçuşla 10. sırada yerini aldı. 2019'da 11,1 milyon uçuşun yapıldığı Avrupa'da geçen yıl 6,1 milyon uçuş kaybı yaşandı. 2020 yılında Avrupa'da yaklaşık 5 milyon uçuş icra edildi.

ÇALIŞANLARI KORUDUK

Aycı, “Dünyadaki bu büyük milli bayrak taşıyıcılar, devletlerinden yardım paketi alırlarken, diğer yandan da çok ciddi anlamda çalışanlarını işten çıkartmak suretiyle tasarruf etmeye çalıştılar. Biz THY olarak bunlardan daha farklı bir biçimde ayrıştık. Sayın Cumhurbaşkanımız'ın huzurunda son noktasını koyduğumuz sendikalarla olan süreci tamamlayarak, çalışanlarımızla belli bir ücret indirimi karşılığında, çalışanlarımızın ve şirketimizin karşılıklı fedakarlığı ile markamıza ve çalışanlarımıza sahip çıktık. Hiç kimseyi işten çıkarmadan, arkada bırakmadan bu süreci; markamıza, şirketimize, bayrağımıza, birbirimize ve ailemize dört elle sarılarak bu süreçten kuvvetlenerek çıkmak ve fırsatları değerlendirmek anlamında ileriye doğru adımlar atarak çıktık.”

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TEKNOLOJİ Avrupa’nın en iyisi THY Cargo

Öte yandan İstanbul Uluslararası Havalimanı geçen yıl günlük 504 sefer ortalamasıyla Avrupa’da beşinci havalimanı olarak listede yerini aldı. Sabiha Gökçen Havalimanı ise günlük 339 seferle geçen yıl Avrupa’nın sekizinci en yoğun havalimanı oldu.

UÇAKLARIN BİR KISMINI KARGO UÇAĞINA ÇEVİRDİK

Zorlu dönemde yeni adımlar atmayı da ihmal etmediklerini bildiren İlker Aycı, bu yolcu uçaklarının bir kısmını hemen kargo uçağına çevirdiklerini, kargo taşımacılığına ağırlık vererek krizi fırsata çevirerek kargoyu dünyada en hızlı büyüten şirket konumuna geldiklerini aktardı.

İlker Aycı, Türkiye’ye hizmet ihracatında en önemli döviz getirici şirket olarak 1 numarayı alan THY ailesinin sorumluluğunu bu alanda da yerine getirmeye devam ettiğini belirtti. Aycı, tüm şirketleri ve 65 bin istihdamla birlikte THY’nin, Türkiye’nin 5 büyük istihdam şirketinden de biri haline geldiğini vurguladı.

Aycı, “Dünyada aşı ve tıbbi ilaç taşımasında da ilk 3 şirketten birisi THY Kargo’dur. Bütün dünyaya yapılan tıbbi malzeme ve ilaç yardımlarında da devletimizin ve ülkemizin emrinde olduk. Gururla söylüyorum ki, Eurocontrol verilerine göre, Avrupa’nın en çok uçan ikinci hava yolu şirketi durumundayız. Elbette dünyanın en çok ülkesine uçan, dünyada en fazla uluslararası noktaya hem yolcu hem de kargoda 1 numara olarak uçan hava yolu şirketinin, pandemi sürecinde de kendi bölgesinde en çok uçan hava yolu olması da ayrı bir gurur vesilesidir. Bu zor ve sıkıntılı yılı da THY yine başarıyla kapatmayı başardı" diye konuştu.