THY beşinci kez Türkiye’nin ‘En Değerli Markası’

Marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in 2022 yılı “TURKEY100 - Türkiye’nin En Değerli Markaları” araştırması tamamlandı. Listede ilk sırayı 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında olduğu gibi Türk Hava Yolları aldı, bayrak taşıyıcının marka değerinin 1,6 milyar dolar olarak belirlendiği belirtildi.

Ahmet Bolat

MİLLİ BAYRAK TAŞIYICI

5.kez kazanılan derece ile ilgili Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat; “2018 yılından bu yana ‘Türkiye’nin En Değerli Markası’ olmaktan gurur duyuyoruz. Bu başarıda pay sahibi olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ülkemizin Milli Bayrak Taşıyıcısı olmanın verdiği sorumlulukla ve dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olmanın gücüyle markamızı daha nice başarılarla buluşturmaya devam edeceğiz." dedi.

REKLAM

Pandemiye rağmen

Küresel havacılık endüstrisini sarsan Kovid-19 salgınının etkilerine rağmen hem gökyüzünde hem de markalar arasında güçlü bir duruş gösteren Bayrak taşıyıcının geçtiğimiz yıllardaki yerini koruyarak üst üste beşinci kez bu unvana layık görülmesi önemli bir başarı olarak göze çarptı.