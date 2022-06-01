THY bir ülkeye daha uçuş başlattı.

Dünyanın en çok noktaya uçan havayolu şirketi unvanını elinde bulunduran Türk Hava Yolları (THY), Güney Sudan başkenti Cuba'ya başlattığı seferle uçtuğu ülke sayısını 129'a çıkardı.

129 DESTİNASYON

Afrika'da başlattığı seferlerle uçuş ağını genişleten ve Afrika'ya dünyaya bağlayan THY, Cuba seferiyle ülkedeki destinasyon sayısını 62'e çıkardı. Havayolu şirketinin kıtadaki 62'nci uçuş noktası olan Güney Sudan'ın başkenti Cuba'ya bugün sefer başlattı. Boeing 797-8 tipi uçaklarıyla gerçekleştirilecek olan seferler pazartesi, çarşamba ve cuma olmak üzere haftada 3 gün gerçekleştirecek. Havayolu şirketi bu destinasyon ile birlikte uçuş gerçekleştirdiği ülke sayısını 129, destinasyon sayısını da 338’e çıkardı.



AFRİKA'YI DÜNYAYA BAĞLAYACAĞIZ

İlk uçuş nedeniyle Cuba Havalimanı'nda düzenlenen törende bir konuşma yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Her geçen gün artan endüstriyel yatırımlar sayesinde orta ve uzun vadede Afrika’nın dünya turizmi ve ticareti için öneminin artacağına inanıyoruz. Bu kapsamda Türk Hava Yolları olarak Güney Sudan’ın başkenti Cuba uçuşlarına başlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Gelişen pazar ve artan talepler ile Afrika’yı dünyaya bağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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